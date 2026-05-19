Locul interzis pentru oglindă în casă. Cum să nu atragi energie negativă

În trecut, oglinzile erau privite ca obiecte sacre, folosite în ritualuri, practici de vindecare și chiar pentru preziceri. Se credea că pot reflecta adevărul, capta energia unei persoane sau deschide o legătură între lumi.

Astăzi, majoritatea oamenilor le folosesc doar ca accesorii estetice, însă principiile Feng Shui și tradițiile populare avertizează că locul în care este așezată oglinda poate influența energia casei, relațiile și chiar succesul profesional.

Oglinda din dormitor poate aduce tensiuni și insomnii

Una dintre cele mai mari greșeli este amplasarea oglinzii direct în fața patului. Potrivit filozofiei Feng Shui, această poziție poate destabiliza energia relației și poate favoriza apariția conflictelor sau a neîncrederii între parteneri.

Se spune chiar că o oglindă orientată spre pat poate simboliza „prezența unei a treia persoane” în relație.

În plus, energia reflectată constant între pat și oglindă poate crea agitație interioară, anxietate și tulburări de somn. Mulți oameni care dorm cu oglinda în față spun că au coșmaruri, se trezesc obosiți sau simt o stare inexplicabilă de neliniște.

Dacă nu poți muta oglinda, specialiștii recomandă să o acoperi noaptea cu o perdea sau o pânză deschisă la culoare, pentru a reduce impactul energetic.

Oglinda pe peretele comun cu vecinii poate perturba energia casei

În tradițiile vechi, se credea că oglinzile amplasate pe pereții comuni cu alte apartamente pot crea o legătură energetică nedorită între spații.

Acest „portal invizibil” ar permite energiilor negative, tensiunilor și emoțiilor venite din exterior să pătrundă mai ușor în locuință.

Pentru a păstra armonia și intimitatea casei, este recomandat ca oglinda să fie montată pe un perete interior sau într-o zonă care reflectă lumina naturală. O oglindă amplasată în fața unei ferestre poate face camera să pară mai mare și mai luminoasă.

Oglinda dublează energia lucrurilor pe care le reflectă

Potrivit Feng Shui, oglinda multiplică simbolic tot ceea ce reflectă. Dacă în ea se văd dezordine, haine aruncate, obiecte îngrămădite sau facturi, această energie a haosului și stagnării se amplifică în întreaga casă.

De aceea, specialiștii recomandă ca oglinzile să nu fie orientate spre:

grămezi de haine;

facturi și documente;

obiecte deteriorate;

spații dezordonate.

În schimb, o oglindă care reflectă flori, lumină naturală, cărți sau obiecte frumoase poate contribui la o atmosferă calmă și pozitivă.

Două oglinzi față în față pot crea o energie apăsătoare

Atunci când două oglinzi sunt amplasate una în fața celeilalte, apare efectul de „tunel infinit”. Deși vizual poate părea spectaculos, în Feng Shui această configurație este asociată cu pierderea energiei și apariția confuziei.

Energia se reflectă la nesfârșit fără să se stabilizeze, iar acest lucru poate crea oboseală, stres și dificultăți de concentrare.

În astfel de încăperi, oamenii pot deveni mai agitați sau mai tensionați. Dacă oglinzile nu pot fi mutate, este recomandat ca una dintre ele să fie ușor înclinată, astfel încât reflexiile să nu se suprapună perfect.

Oglinda poate deveni un aliat important pentru lumină, echilibru și armonie în casă, însă doar dacă este amplasată corect. În caz contrar, potrivit tradițiilor și principiilor Feng Shui, poate influența negativ energia locuinței și relațiile dintre cei care trăiesc acolo.