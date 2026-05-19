Consultări fără rezultat la Cotroceni. Delia Velculescu, în cărți pentru Palatul Victoria

Principalele partide parlamentare rămân blocate pe poziții ireconciliabile, iar în lipsa unei majorități clare începe să fie luată în calcul varianta unui premier tehnocrat.

Ce spun partidele

În acest context, numele economistei Delia Velculescu, supranumită „Doamna de Fier” a FMI, revine în discuțiile politice ca posibilă soluție pentru conducerea viitorului executiv.

PSD a fost primul partid chemat la consultări de președintele Nicușor Dan. Liderii social-democrați au transmis că nu acceptă continuarea unui guvern condus de Ilie Bolojan și au exclus orice formulă care ar scoate PSD din zona partidelor considerate pro-occidentale.

„Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale. Acestea sunt principiile pe care le-am transmis preşedintelui”, a declarat Sorin Grindeanu, șeful PSD.

La rândul său, AUR și-a exprimat disponibilitatea totală pentru intrarea la guvernare. Liderul partidului, George Simion, a venit la consultări cu un set de propuneri economice pentru șeful statului și a susținut că formațiunea sa este pregătită să își asume responsabilitatea conducerii țării.

„Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză”, a declarat George Simion.

Poziții ferme au avut și reprezentanții PNL și USR. Liberalii, conduși de premierul interimar Ilie Bolojan, au exclus categoric o nouă colaborare cu PSD.

„Partidul Naţional Liberal nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi Partidul Social Democrat”, a afirmat Ilie Bolojan.

Aceeași linie a fost susținută și de USR. „Dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în opoziţie”, a declarat liderul partidului, Dominic Fritz.

Potrivit participanților la consultări, președintele Nicușor Dan le-a cerut tuturor formațiunilor să răspundă la trei întrebări esențiale: dacă pot construi o majoritate parlamentară, ce propunere de premier au și care este programul de guvernare.

Cine este Delia Velculescu?

În lipsa unui consens politic, surse din zona negocierilor susțin că la Palatul Cotroceni este analizată varianta desemnării Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat.

Economist cu peste două decenii de experiență în cadrul Fondului Monetar Internațional, ea a devenit cunoscută la nivel internațional în timpul crizei financiare din Grecia, când a coordonat echipa FMI implicată în negocierile cu autoritățile elene. În prezent, aceasta conduce misiunea FMI în Africa de Sud.

Numele său a mai fost vehiculat în spațiul public și anul trecut, înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan ca premier interimar. Delia Velculescu are un doctorat în economie obținut în Statele Unite și este căsătorită cu Victor Velculescu, cercetător de renume internațional în domeniul oncologiei.

Ideea unui guvern tehnocrat

Totuși, ideea unui guvern tehnocrat întâmpină deja opoziție din partea principalelor partide. PNL și USR au transmis că nu susțin o astfel de formulă în combinație cu PSD.

„Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat”, a declarat Ilie Bolojan.

„Soluţia nu poate să fie decât una politică şi acesta este motivul pentru care nu vom putea susţine un guvern tehnocrat”, a afirmat Dominic Fritz.

Rezerve există și în PSD. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că nu o cunoaște pe Delia Velculescu și partidul nu exclude complet varianta unui tehnocrat, însă „nu orice fel de variantă”.

În acest moment, negocierile de la Cotroceni nu au produs o formulă de compromis, iar refacerea unei coaliții pro-europene pare tot mai dificilă. Pe masa discuțiilor rămân două scenarii principale: un guvern tehnocrat condus de Delia Velculescu sau un executiv minoritar, fie sub conducerea PSD, fie a liberalilor.

Consultările au fost marcate și de momente tensionate. Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să demisioneze, iar la plecarea de la Palatul Cotroceni a tras clopotul bisericii din incinta complexului prezidențial.

La finalul zilei, șeful statului a făcut apel la responsabilitate politică și le-a solicitat partidelor să revină la următoarele consultări cu o formulă de guvernare capabilă să asigure o majoritate pro-occidentală în Parlament, potrivit observatornews.ro.