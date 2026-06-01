Metoda simplă și naturală care redă prospețimea covorului tău în doar câteva ore

Tot ce trebuie să faci este să presari bicarbonat de sodiu înainte de culcare și să îl lași să acționeze peste noapte.

Deși aspirarea regulată îndepărtează praful și murdăria de la suprafață, fibrele covorului rețin în timp umezeală, bacterii, păr de animale și mirosuri persistente. Chiar și atunci când pare curat, covorul poate ascunde particule microscopice care afectează prospețimea întregii locuințe.

Specialiștii în curățenie recomandă bicarbonatul de sodiu ca fiind una dintre cele mai eficiente și accesibile metode naturale de igienizare în profunzime.

Proprietățile bicarbonatului de sodiu

Bicarbonatul are proprietăți alcaline care ajută la neutralizarea mirosurilor neplăcute și absoarbe umezeala din țesături. În plus, contribuie la eliminarea bacteriilor și la împrospătarea fibrelor fără a deteriora materialul.

Aplicat pe covor, acesta pătrunde între fibre și începe să absoarbă impuritățile și mirosurile acumulate în timp.

Cum funcționează

Metoda este extrem de simplă și nu necesită efort:

presară uniform un strat subțire de bicarbonat de sodiu pe covorul uscat;

lasă-l să acționeze peste noapte;

dimineața aspiră foarte bine întreaga suprafață.

Rezultatul este un covor mai curat, mai aerisit și cu un miros proaspăt, fără parfumuri artificiale.

Trucul care oferă un plus de prospețime

Pentru un efect și mai plăcut, poți adăuga câteva picături de ulei esențial în bicarbonatul de sodiu înainte de aplicare. Lavanda, eucaliptul sau lămâia sunt printre cele mai populare variante pentru parfumarea naturală a casei.

Specialiștii recomandă repetarea procesului o dată pe lună pentru întreținerea covoarelor și eliminarea mirosurilor persistente, mai ales în locuințele unde există animale de companie sau trafic intens, potrivit citymagazine.si.