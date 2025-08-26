Metode naturale și practice pentru curățarea ușii de duș din sticlă

Curățarea regulată a ușii de duș din sticlă este esențială astfel pentru menținerea transparenței și protejarea de deteriorare permanentă.

Cum să întreții ușa de duș din sticlă

Întreținerea regulată a ușii de duș din sticlă este importantă pentru a preveni murdăria și depunerile de minerale. "A lăsa săpunul și acumularea de minerale pe sticlă este ca și cum ai lăsa vinul roșu pe o cămașă albă - cu cât le ignori mai mult, situația se înrăutățește.Întreținerea regulată împiedică această acumulare să corodeze sticla și să transforme ceea ce ar fi putut fi o simplă ștergere, într-un proiect complet de restaurare”, explică Ryan Knoll, expert în curățenie.

Un alt specialist în cureățenie, Jeramy Sibley, recomandă spălarea sticlei de duș și a ferestrei de la baie o dată pe săptămână deoarece mucegaiul poate să apară. „Fără prea mult efort, folosirea unei raclete după duș sau ștergerea săptămânală cu un burete sau o lavetă poate contribui mult la prevenirea acumulării și stratificării apei dure, ceea ce ar putea duce la reparații costisitoare pe viitor”, spune el.

Un alt lucru de reținut este că nu toate ușile de duș din sticlă sunt la fel. Unele au acoperiri menite să respingă apa sau amprentele. „Folosirea unui detergent greșit pe acestea ar putea deteriora finisajul sau poate întuneca sticla”, spune Knoll, care spune că trebuie testate produsele de curățenie înante de a fi folosite.

Produse de care ai nevoie

-Sticlă cu pulverizator

-Oțet alb distilat

-Detergent de vase

-Burete neabraziv sau lavetă de curățare din spumă

-Bicarbonat de sodiu

-Lavetă din microfibră

-Racletă

Cum să cureți ușa de duș din sticlă cu oțet și detergent de vase

Amestecă părți egale de oțet alb distilat și detergent de vase într-o sticlă cu pulverizator.

Pulverizează soluția generos pe ușa de duș din sticlă.

Lasă soluția să acționeze 10-15 minute pentru a descompune murdăria și depunerile minerale.

Freacă ușa cu un burete neabraziv sau o lavetă de curățare din spumă.

Clătește bine cu apă caldă pentru a îndepărta orice reziduu.

Usucă ușa cu o lavetă din microfibră pentru a preveni dungile.

Cum să cureți ușa de duș din sticlă cu bicarbonat de sodiu și apă

Alcătuiește o pastă folosind bicarbonat de sodiu și o cantitate mică de apă.

Aplică pasta pe ușa de sticlă folosind un burete.

Lasă să acționeze timp de 10 minute pentru a îndepărta petele dificile.

Clătește cu apă caldă și șterge cu o lavetă din microfibră.

Knoll preferă această metodă pentru petele mai dificile de pe ușile de duș din sticlă. „Aș adăuga doar un strop de oțet după ce pasta se așază”, sugerează el. „Va face ma puțină și va ajuta la descompunerea murdăriei fără efort suplimentar.” Încălzește oțetul (la microunde timp de 30-45 de secunde) deoarece oțetul cald îndepărtează mult mai bine depunerile.

Cât de des se curăță ușa de duș din sticlă

În mod ideal? În fiecare săptămână. Realist? Cât de des poți. „Dacă folosești zilnic o racletă și aplici un hidrofug, poți curăța profund la fiecare 3-4 săptămâni și totuși să păstrezi aspectul excelent al ușilor”, spune Knoll.

Cum scapi și să previi mirosurile neplăcute

Oțetul este frecvent utilizat pentru curățare datorită acidității și proprietăților sale antimicrobiene. „Poate dizolva eficient depozitele minerale, poate îndepărta petele și poate dezinfecta suprafețele”, spune Sibley. „Acidul acetic din oțet ajută la descompunerea și eliminarea grăsimii, a murdăriei și a mirosurilor neplăcute, transformându-l într-un agent de curățare natural.”

Un alt sfat pentru a preveni mirosurile și mucegaiul în duș este să lași ușa deschisă după ce faci duș. „Unele dușuri captează mai multă umezeală și abur decât altele, dar, în general, închiderea ușii captează umezeala, ceea ce invită mucegaiul”, spune Knoll. „Las-o deschisă pentru ca totul să se usuce.”

Program de curățare

Zilnic: Șterge cu racleta după fiecare duș.

Săptămânal: Șterge cu oțet și apă sau cu soluția de curățat geamuri.

Lunar: Curățare temeinică cu oțet și detergent de vase sau metoda bicarbonatului de sodiu, potrivit southernliving.com.