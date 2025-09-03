Metode simple și naturale care te ajută să scapi de furnicile din locuința ta

De ce vin furnicile în casa ta

Furnicile caută hrană, apă și adăpost, iar în casa ta pot găsi toate acestea. Dulciurile reprezintă o atracție puternică pentru aceste insecte, fie că este vorba de zahăr sau fructe. O simplă pată de suc sau câteva firimituri pe podea sunt suficiente pentru ca furnicile să apară.

De asemenea, grăsimile și resturile alimentare sunt la fel de atrăgătoare. Un blat nespălat după gătit, urme de ulei pe aragaz sau un coș de gunoi necurățat pot atrage aceste insecte.

Șiumezeala constantă, cum ar fi o țeavă care curge sau o chiuvetă mereu umedă, devine o sursă de apă pentru furnici.

Intrarea lor în casă nu este dificilă. Furnicile se pot strecura prin spații extrem de mici, prin crăpături în pereți, ferestre care nu se închid perfect sau chiar pe sub uși. Odată ce au găsit o cale de acces și o sursă de hrană, ele nu mai pleacă.

Cum scapi de furnici

Prima regulă este menținerea curățeniei. Este important să speli vasele imediat după ce le-ai folosit, să ștergi toate suprafețele din bucătărie și să aspiri podelele pentru a elimina orice urmă de firimituri. Este esențială și verificarea instalațiilor sanitare. O mică scurgere de apă poate fi un magnet pentru furnici, așa că repararea robinetelor sau a țevilor defecte nu trebuie amânată.

Pe lângă igienă și întreținere, este bine să te asiguri că ușile și ferestrele se închid etanș, iar eventualele găuri sau crăpături sunt astupate. Aceste detalii aparent minore fac diferența între o casă liniștită și una invadată de insecte.

Dacă furnicile au reușit deja să își facă simțită prezența, există și soluții naturale=. Una dintre cele mai eficiente metode este amestecul de borax și zahăr, plasat în zonele frecventate de furnici. Substanța atrage insectele iar apoi le elimină treptat, potrivit dcnews.ro.