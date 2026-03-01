Șampoane scumpe sunt mai prietenoase cu părul? Nu chiar

Ar trebui să renunți la șamponul de 40 de lei în favoarea unui brand premium de 200 de lei? Experții spun că șampoanele și balsamurile accesibile din magazinele alimentare și farmacii pot fi la fel de eficiente ca și versiunile scumpe, cu mesaje și mărturii tentante pe rețelele de socializare. Ei sfătuiesc consumatorii să evalueze ingredientele din produse, propriile probleme ale scalpului și părului, precum și întreaga rutină de îngrijire a părului — și să consulte un medic în caz de îndoială, scrie AP.

Mărcile premium pot funcționa bine, iar unele conțin ingrediente active care costă mai mult, potrivit dermatologilor. Alți factori care influențează prețul includ dimensiunea companiei și dacă aceasta a investit în ingrediente organice, agricultură durabilă și materiale reciclate.

Dr. Crystal Aguh, dermatolog și director al Programului Ethnic Skin de la Facultatea de Medicină Johns Hopkins, a declarat că, în general, clasifică oamenii în două tipuri de păr: predispus la deteriorare și rezistent la deteriorare.

Cei predispuși la deteriorare includ persoanele cu părul foarte creț, persoanele care își tratează chimic părul și cele care folosesc instrumente de coafat cu căldură. Ea a spus că atributele rezistente la deteriorare includ părul gras și părul drept.

Persoanele cu păr predispus la deteriorare ar trebui să evite șampoanele care conțin laurilsulfat de sodiu ca ingredient principal, a spus Aguh. Acesta îndepărtează o mare parte din sebum, un ulei natural care acoperă și protejează părul. Fără sebum, părul poate deveni foarte uscat și se poate rupe ușor.

Pentru părul creț sau vopsit, Aguh recomandă spălarea mai rar, pentru a evita îndepărtarea excesivă a sebumului. Ea a spus că persoanele cu părul foarte creț sau cârlionțat ar trebui să-și spele părul doar o dată pe săptămână. Persoanele cu părul ondulat și vopsit ar putea considera că este mai bine să-l spele la fiecare două-trei zile.

Părul rezistent la deteriorare, gras și drept, poate fi spălat în fiecare zi.

Șampoanele și balsamurile scumpe pot funcționa bine, dar există produse accesibile care au aceeași eficacitate, a spus Aguh. Ea le spune pacienților că „nu produsele, ci procesul” este cel care afectează cel mai mult sănătatea părului, inclusiv frecvența cu care părul este spălat, vopsit sau tratat cu căldură.

„În loc să cheltuiți sute de dolari gândindu-vă: «Dacă aș găsi șamponul potrivit, balsamul potrivit, toate problemele mele ar dispărea», trebuie să vă uitați și la modul în care vă îngrijiți părul... pentru că asta va rezolva adesea problema”, a spus ea.

Ea a spus că este în regulă să combinați produse de lux cu produse de larg consum și că oamenii nu ar trebui să se simtă obligați să cumpere o gamă întreagă de produse scumpe.

Aguh a spus că unele mărci comune sunt mai accesibile deoarece sunt fabricate de mari corporații care pot realiza economii de scară. Uneori, mărcile scumpe au o echipă mai mică și nu dispun de forța de muncă și resursele necesare pentru a obține aceleași avantaje în ceea ce privește costurile.

Atunci când tratează mătreața, de exemplu, Aguh recomandă adesea șampoane fără prescripție medicală în locul formulelor eliberate pe bază de rețetă. Dar ea a adăugat că oamenii ar trebui să consulte un medic pentru problemele persistente de mătreață.

(sursa: Mediafax)