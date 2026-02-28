Mai trăiește sau nu Khamenei? Netanyahu le cere iranienilor să iasă în stradă

Netanyahu a mai spus că complexul lui Khamenei a fost distrus, iar comandanţii Gărzii Revoluţionare şi înalţii oficiali din domeniul nuclear au fost distruşi.



"În această dimineaţă, am distrus într-un atac surpriză complexul tiranului Khamenei din inima Teheranului" şi "există multe semne că acest tiran nu mai este", a declarat Netanyahu într-o intervenţie video, adăugând că, timp de peste 30 de ani, Khamenei "a răspândit terorismul în întreaga lume, şi-a făcut propriul popor nefericit şi a lucrat constant şi neobosit la un program de anihilare a statului Israel".



"Există multe semne că acest tiran nu mai este. În această dimineaţă am eliminat înalţi oficiali din regimul ayatollahilor, comandanţi ai Gărzilor Revoluţionare, figuri importante din programul nuclear - şi vom continua. În următoarele zile, vom ataca alte mii de ţinte ale regimului terorist", a declarat Netanyahu.



Anterior, televiziunea iraniană Al-Alam a anunţat că ayatollahul Khamenei va vorbi, dar niciun astfel de discurs nu a fost difuzat până sâmbătă seara.



Incertitudine în Iran din cauza lipsei apariţiilor publice ale liderilor după atacuri



Totuşi, la aproape 11 ore de la începerea atacurilor israeliene şi americane asupra Iranului, niciun oficial de rang înalt, civil sau militar, nu şi-a făcut apariţia publică, alimentând speculaţiile că unii dintre ei ar fi putut fi ucişi în atentatele cu bombă.



Alte mass-media iraniene relataseră sâmbătă că Ali Khamenei este în viaţă şi conduce operaţiunile de apărare ale ţării ca răspuns la operaţiunea militară lansată de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.



"O sursă bine informată a anunţat că liderul suprem Ali Khamenei se află în sala de operaţiuni şi conduce operaţiunile", a relatat agenţia de ştiri iraniană Tasnim, citată de EFE.



Agenţia de ştiri Fars a citat publicaţia libaneză pro-iraniană Al Mayadeen care difuzase o informaţie similară.



De la începerea operaţiunii militare, cel mai înalt oficial iranian care a apărut pe ecranele televiziunii ţării a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ismail Bagaei, care a denunţat la televiziunea de stat că Statele Unite şi-au încălcat angajamentele.



Mass-media iraniene au difuzat informaţii despre faptul că liderii iranieni sunt bine, între care preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi şeful sistemului judiciar iranian, Golam Hossein Mohseni Eyei.



Yousef Pezeshkian, fiul preşedintelui, a relatat că "tentativele de asasinat împotriva tatălui său au fost nereuşite şi acesta este bine".



"În primul rând, vreau să spun că starea sa este bună. Din câte ştiu, de data aceasta tentativele de asasinat au fost nereuşite, iar ceilalţi oficiali sunt, de asemenea, în siguranţă", a declarat fiul preşedintelui într-o declaraţie preluată de agenţia de ştiri iraniană IRNA.



Anterior, preşedintele a emis o declaraţie prin care a condamnat "atacul laş al agresorilor americani şi sionişti" împotriva unei şcoli de fete din oraşul Minab, din sudul ţării, unde 83 de persoane au fost ucise şi aproape 100 rănite, potrivit autorităţilor iraniene.



Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a apărut la postul american de televiziune NBC News pentru a afirma că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, este încă în viaţă "din câte ştiu eu".



Ministrul Araqchi a făcut această declaraţie pe fondul speculaţiilor şi zvonurilor conform cărora mai mulţi oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice au fost ucişi în atacul la scară largă lansat de Statele Unite şi Israel sâmbătă împotriva ţării.



Araqchi a relatat că, într-adevăr, doi comandanţi militari au fost ucişi în bombardamente, dar a indicat că înalţi oficiali guvernamentali au supravieţuit.



În timpul războiului de 12 zile din iunie trecut, Israelul a ucis cel puţin 30 de oficiali militari iranieni de rang înalt în primele etape ale conflictului. AGERPRES

