Pericolul ascuns din bucătărie: Obiceiul de gătit pe care medicii de urgență îi roagă pe părinți să-l evite

Bucătăria este inima casei, dar și spațiul cu cele mai multe accidente domestice. Medicii de urgență avertizează că un obicei aparent banal la gătit poate provoca arsuri grave copiilor mici – și oferă sfaturi simple pentru a preveni tragediile, potrivit Parade.

Bucătăria, cel mai periculos loc din casă

Potrivit unui sondaj realizat de compania Compare the Market, aproape jumătate dintre americanii care au suferit accidente acasă – 46% – spun că acestea s-au produs în bucătărie.

Deși incendiile provocate de gătit sunt cea mai frecventă cauză a urgențelor domestice, pericolele nu se opresc aici: lamele ascuțite, vase fragile, cuțite și electrocasnice pot transforma bucătăria într-o zonă de risc, mai ales pentru copii.

Obiceiul de gătit care îi expune pe copii la arsuri grave

Medicii de urgență atrag atenția asupra unui detaliu la care mulți părinți nu se gândesc: utilizarea ochiurilor din față ale aragazului.

„Părinții trebuie să fie extrem de atenți atunci când folosesc ochiurile din față, mai ales dacă au copii mici”, avertizează dr. Solomon Behar, medic pediatru de urgență la Miller Children’s & Women’s Hospital din California.

Copiii sunt atrași de mirosul mâncării și pot trage oală fierbinte peste ei, provocând arsuri severe. Dr. Jacob Snow, medic la Pediatrix Medical Group din Las Vegas, confirmă: „Mii de copii suferă anual arsuri prin opărire din cauza lichidelor fierbinți gătite pe ochiurile din față. Un gest de curiozitate e suficient pentru o tragedie.”

Cât de gravă poate fi o arsură de la lichide fierbinți

„Doar câteva secunde de contact cu lichid clocotit pot duce la arsuri de gradul doi sau trei”, explică dr. Snow. În multe cazuri, acestea necesită tratamente dureroase, chirurgie reconstructivă sau grefe de piele.

Citește pe Antena3.ro Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

Și nu doar aragazul este periculos. Dr. Behar spune că „cele mai multe arsuri pe care le văd la copii provin din alimente fierbinți scoase din cuptorul cu microunde, în special tăiței instant.” Recomandarea lui: părinții să ajute copilul să scoată vasul din cuptor și să aștepte 5–10 minute pentru răcire înainte de servire.

Ce trebuie să faci dacă un copil s-a ars

Dacă se produce o arsură, specialiștii recomandă:

Îndepărtați imediat sursa de căldură și hainele ude. Țineți zona afectată sub apă rece și curată între 5 și 20 de minute. Aplicați o cremă cu antibiotic și acoperiți cu tifon steril, neaderent.

Evitați remediile populare precum untul, pasta de dinți sau sosul de roșii — pot agrava rana.

Mergeți de urgență la spital dacă arsurile se află pe față, mâini, picioare, organele genitale sau dacă sunt mai mari decât palma copilului.

Cum să previi arsurile în bucătărie

Pentru a minimiza riscurile, medicii recomandă:

Folosiți ochiurile din spate ale aragazului.

Rotiți mânerele oalelor spre interior.

Țineți copiii departe de zona de gătit și educați-i despre pericolele din bucătărie.

„Mutarea gătitului de pe ochiurile din față spre cele din spate reduce semnificativ riscul de arsuri”, subliniază dr. Behar. Iar asta vă permite să vă bucurați în siguranță de cel mai plăcut moment: masa în familie.