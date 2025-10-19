Secretul trandafirilor care rezistă iarna: ce trebuie să faci acum ca să nu înghețe

După un sezon plin de culoare și parfum, e ușor să te relaxezi și să lași grădina pe pauză. Însă exact acum este perioada în care trebuie să le oferi atenția de care au nevoie pentru a trece cu bine peste iarnă.

Trandafirii — mai ales cei sensibili, precum trandafirii hibrizi de ceai, Grandiflora sau floribunda — au nevoie de protecție specială. Iată cum îi poți pregăti corect pentru frig, pas cu pas.

Ce trebuie să faci toamna

1. Curăță temeinic zona din jurul trandafirilor.

Frunzele căzute și tulpinile uscate pot adăposti boli și dăunători peste iarnă. Adună-le și aruncă-le, mai ales dacă sunt afectate de pete negre sau mucegai.

2. Aplică un strat de mulci după primul îngheț.

Așteaptă până când trandafirii intră complet în repaus (după prima brumă serioasă).

Trandafirii de tufă și soiurile native: 10–20 cm de mulci la bază.

Trandafirii hibrizi și floribunda: acoperă complet punctul de altoire pentru protecție maximă.

3. Udă cu măsură.

Reduci treptat udarea pe măsură ce temperaturile scad, dar dacă toamna e secetoasă, udă moderat. Trandafirii în sol uscat sunt mai expuși la îngheț.

Ce NU trebuie să faci

Nu tăia florile ofilite. Aceasta stimulează noi muguri — exact ce NU vrei înainte de iarnă.

Nu fertiliza. Oprește îngrășămintele cu 6–8 săptămâni înainte de primul îngheț. Lăstarii noi sunt fragili și se distrug la frig.

Nu face tăieri mari în toamnă. Tăierile severe lasă răni care pot îngheța ușor. Excepția: dacă pregătești trandafirul pentru acoperirea de iarnă.

Cum protejezi trandafirii peste iarnă

Nivelul de protecție depinde de climat și de soi. În regiunile reci, trandafirii hibrizi au nevoie de izolare suplimentară:

Taie tulpinile la 60–90 cm după ce planta intră complet în repaus.

Acoperă baza cu un mușuroi de pământ de circa 30 cm , apoi adaugă frunze uscate sau mulci.

Poți înfășura trandafirii în pânză de iută, material respirabil sau folosi conuri speciale .

În zonele cu ierni aspre, aplică metoda Minnesota: adună tulpinile, apleacă-le ușor într-un șanț superficial și acoperă-le cu pământ și paie. Primăvara, redresează-le când se dezgheață solul.

Îngrijirea trandafirilor tot timpul anului

Udați la 7–10 zile vara, direct la rădăcină. Fertilizați constant din primăvară până în vară, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Inspectați plantele pentru dăunători și boli (pete negre, rugini, afide, gândaci japonezi). Tăiați florile ofilite pentru a stimula noi înfloriri. Pliviți regulat buruienile fără a afecta rădăcinile. Mențineți un strat de 5–10 cm de mulci natural în jurul bazei.

Pe scurt:

Curăță, protejează, dar nu forța planta.

Fără fertilizare sau tăieri majore în toamnă.

Mulciul și izolarea sunt cele mai bune scuturi împotriva frigului.