Sfatul instalatorului: Cum să desfunzi o scurgere?

În mod tradițional, de sărbători familiile și prietenii se reunesc la mese festive. Specialiștii atrag atenția că multe dintre resturile alimentare ajung în țevi și în sistemul de canalizare. De aceea, este o perioadă în care scurgerile sunt în pericol.

Masa de Crăciun este una bogată cu fripturi și sosuri. Acestea conțin cantități substanțiale de grăsimi, uleiuri și unsori, care adesea sunt eliminate incorect, avertizează experții în instalații sanitare de la Absolute Drainage, citați de Express. Numeroși oameni, în timp ce pregătesc sau curăță după mese, toarnă grăsimile direct în chiuveta de bucătărie, ceea ce pune în pericol sistemele de drenaj.

Principalul sfat găsit pe internet presupune utilizarea unui amestec simplu de oțet și bicarbonat de sodiu pentru a desfunda rapid scurgerile înfundate. Totuși, soluția nu este mai bună alegere pentru instalațiile sanitare. Prin combinarea oțetului și a bicarbonatului de sodiu se obține o reacție efervescentă. Deși arată impresionant și îi face pe oameni să creadă că își va face treaba, soluția rezultată nu desfundă în mod miraculos orice țeavă.

De fapt, „face mai mult rău decât bine”, susțin experții. Aceasta ar putea ajuta la îndepărtarea unor mici resturi de suprafață, dar „nu este suficient de puternică” pentru a rezolva un blocaj sever. Părul, grăsimea, reziduurile de săpun și resturile de alimente necesită adesea o soluție mai radicală.

Mai mult, utilizarea repetată a oțetului, care este acid, poate strica țevile, mai ales dacă sunt vechi. În timp, acest lucru poate duce la coroziune, slăbind sistemul de instalații sanitare și putând provoca scurgeri.

Ca urmare, experții avertizează că „ceea ce pare a fi o soluție inofensivă ar putea ajunge să creeze o problemă mai mare și mai costisitoare.”

În schimb, experții recomandă folosirea unui șarpe de instalator. Este „cea mai bună opțiune”, spun ei.

„Cablul de desfundat, denumit și spirală, este o abordare mai directă. Este concepută pentru a ajunge adânc în țevi și a sparge sau a elimina blocajul.”

Șarpele instalatorului funcționează prin introducerea firului spiralat în scurgere și rotirea acestuia cu ajutorul unui mâner. Astfel, cablul se poate deplasa prin cotloane și distruge dopurile cu resturi. Experții avertizează că utilizarea greșită a unui șarpe de desfundat poate deteriora țevile, poate agrava blocajele sau chiar poate provoca vătămări corporale.

În cazul chiuvetele de bucătărie, instalatorii recomandă folosirea unei găleți pentru a colecta apa. Șarpele se rotește încet aplicând o presiune ușoară. Operațiunea se încheie atunci când dopul dispare și apa se scurge normal.