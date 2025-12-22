Soluții pentru uscarea rufelor în casă pe timp de iarnă

Astfel că specialiștii oferă soluții simple: ventilație, căldură controlată și dezumidificatori. Acestea previn mirosurile neplăcute, condensul și mucegaiul care afectează sănătatea și mobilierul.

Experții subliniază prioritatea ventilației: deschide ușor ferestrele pentru circulația aeruluui, folosește ventilatoare sau dezumidificatoare lângă suporturile de rufe. Evită aglomerarea hainelor și contactul direct cu caloriferele, care duc la sporirea condensului.

Metode eficiente pentru interior

Uscător încălzit sau suport la radiator: accelerează evaporarea, dar lasă 10-15 cm distanță de sursa de căldură.

Centrifugare dublă: elimină excesul de apă înainte de întindere – scurtează timpul cu 30-50%.

Dezumidificator esențial: plasează-l aproape de rufe; în apartamente mici reduce umiditatea cu 40% în câteva ore.

Ventilație constantă: ferestre întredeschise plus ventilator; șterge zilnic condensul de pe geamuri și pervazuri.

Pentru spații reduse, combină suportul cu dezumidificator – cea mai sigură opțiune anti-mucegai, avertizează specialiștii. Usucă pe balcon acoperit sau foișor protejat, notează catine.ro.

Prevenție pe termen lung

Mucegaiul declanșează alergii și deteriorează pereții, așa că evită dormitoarele slab ventilate. Un ciclu zilnic de aerisire împreună cu dezumidificare menține aerul uscat, hainele uscate și condiții sănătoase în casă