Toaletă parfumată? Rețetă simplă pentru o baie fresh, fără produse toxice

de Andreea Tiron    |    11 Apr 2026   •   10:20
Uităm de spray-urile chimice și odorizantele scumpe! Există o soluție simplă, naturală și extrem de eficientă care îți poate transforma baia într-un spațiu fresh, fără substanțe agresive și fără costuri mari.

O toaletă parfumată natural nu mai este un lux, ci o alternativă inteligentă și sănătoasă, pe care o poți obține cu doar două ingrediente din bucătărie.

De ce să alegi o soluție naturală

Produsele clasice doar maschează mirosurile, fără să le elimine cu adevărat. În schimb, combinația naturală:
✔ neutralizează mirosurile
✔ purifică aerul
✔ creează o aromă subtilă și plăcută

În plus, eviți expunerea la substanțe chimice iritante.

Cum funcționează
Bicarbonatul de sodiu absoarbe și neutralizează mirosurile neplăcute
Uleiurile esențiale oferă parfum și au efecte antibacteriene și relaxante

Rezultatul? O baie care nu doar miroase bine, ci este și mai curată.

Rețeta 1: Spray natural pentru toaletă (efect peste noapte)
Ingrediente:

  • 2 linguri bicarbonat de sodiu
  • 400 ml apă fierbinte (nu clocotită)
  • 10–15 picături ulei esențial (lămâie, lavandă, eucalipt etc.)
  • opțional: 1 linguriță alcool sau puțin săpun lichid

Mod de preparare:
Dizolvă bicarbonatul în apă
Adaugă uleiul esențial
Pune soluția într-un pulverizator

Pulverizează pe vasul de toaletă, capac și gresie.

Efect: miros plăcut timp de 2–3 zile.

Rețeta 2: Odorizant natural într-un borcan parfumat
Ai nevoie de:
200–250 g bicarbonat
20–30 picături ulei esențial
un borcan
Cum procedezi:
Amestecă ingredientele
Perforează capacul sau acoperă cu material textil
Așază lângă toaletă

Amestecă la câteva zile pentru a reîmprospăta aroma

Durată: 2–4 săptămâni.

Rețeta 3: cuburi parfumate DIY
Ingrediente:

  • 3 linguri bicarbonat
  • 1 lingură amidon
  • puțină apă
  • 15–20 picături ulei esențial

Mod de preparare:
Amestecă până obții o textură de „nisip umed”
Pune în forme
Lasă la uscat 12–24 ore

Așază cuburile în baie pentru parfum constant

Bonus: curățare naturală eficientă

Pentru rezultate optime, curăță baia înainte:

amestec 1:1 oțet + suc de lămâie
aplică, lasă câteva minute, apoi clătește

Evită utilizarea pe marmură sau piatră naturală

Sfaturi importante
Nu exagera cu uleiurile esențiale
Ține soluțiile departe de copii și animale
Testează pe suprafețe sensibile
Aerisește regulat baia

O toaletă parfumată natural nu este doar un truc, ci un mic upgrade de confort zilnic — fără chimicale, fără costuri inutile, doar cu rezultate vizibile.

