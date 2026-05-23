Record absolut pentru Ronaldo: Convocat la al șaselea Mondial!

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, l-a inclus pe Cristiano Ronaldo în lotul final pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, anunță GSP.

Starul portughez în vârstă de 41 de ani va disputa competiția considerată de mulți ultima sa șansă de a câștiga trofeul mondial. Acesta este și primul Campionat Mondial după plecarea din fotbalul european de elită către Arabia Saudită, unde evoluează pentru echipa Al Nassr.

Într-un interviu acordat pentru CNN în noiembrie, Ronaldo a declarat că turneul din 2026 va fi „cu siguranță” ultimul Campionat Mondial al carierei sale.

Echipa Portugaliei va evolua în grupa K, alături de Republica Democrată Congo, Uzbekistan și Columbia.

Ronaldo deține deja recordurile pentru cele mai multe selecții la o echipă națională masculină, cu 226 de meciuri, și cele mai multe goluri marcate la nivel internațional, cu 143 de reușite. Totodată, el este singurul jucător care a înscris la cinci ediții diferite ale Campionatului Mondial.

Cristiano Ronaldo a debutat la Campionatul Mondial în 2006, în Germania, și a mai evoluat la edițiile din 2010, 2014, 2018 și 2022. Cel mai bun rezultat al său cu naționala Portugaliei la Cupa Mondială rămâne semifinala din 2006.

Din lotul Portugaliei pentru turneul final mai fac parte jucători precum Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Rúben Dias și Rafael Leão.

Portugalia se va baza în poartă pe Diogo Costa, José Sá și Rui Silva, în timp ce în defensivă au fost selecționați João Cancelo, Diogo Dalot și Nuno Mendes. La mijloc vor evolua Bruno Fernandes, Bernardo Silva și Vitinha, iar în atac selecționerul mizează pe Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos și Pedro Neto.

