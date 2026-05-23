Cannes 2026 și-a desemnat laureații! Cristian Mungiu a câştigat trofeul Palme d'Or

"Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, câştigase deja patru premii la Festivalul de la Cannes înainte de începutul ceremoniei de decernare a principalelor trofee.

În filmul "Fjord", cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.



Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.



Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.



"Fjord" este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.



Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiţia oficială de la Cannes cu acelaşi curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d'Or în anul 2007 ("4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile"), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 ("După dealuri") şi premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 ("Bacalaureat").



În 2025, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului "It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian Jafar Panahi.

Lungmetrajul "Minotaur", regizat de cineastul rus Andrey Zvyagintsev, a fost recompensat sâmbătă seară cu Marele Premiu al Juriului la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează presa internaţională.

Filmul "Minotaur" este o dramă despre decăderea societăţii ruse pe fundalul războiului din Ucraina.

În 2025, Marele Premiu al Juriului de la Cannes a fost atribuit filmului "Sentimental Value", regizat de cineastul norvergian Joachim Trier.

Actorii Emmanuel Macchia şiValentin Campagne au câştigat sâmbătă seară premiul pentru interpretare masculină la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit presei internaţionale.

Cei doi actori au fost recompensaţi pentru rolurile interpretate în filmul "Coward", regizat de cineastul belgian Lukas Dhont.



În 2025, premiul pentru interpretare masculină i-a fost atribuit actorului brazilian Wagner Moura, protagonistul filmului "The Secret Agent".

Cineaştii spanioli Javier Calvo şi Javier Ambrossi şi cineastul polonez Pawel Pawlikowski au câştigat ex aequo, sâmbătă seară, premiul pentru regie la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit presei internaţionale.



Spaniolii Javier Calvo şi Javier Ambrossi au fost recompensaţi pentru filmul "La bola negra", iar polonezul Pawel Pawlikowski pentru lungmetrajul "Fatherland".



În 2024, premiul pentru regie i-a revenit cineastului brazilian Kleber Mendonca Filho, autorul filmului "The Secret Agent".



Cineastul francez Emmanuel Marre a câştigat sâmbătă seară premiul pentru scenariu la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, pentru filmul "Notre salut", potrivit presei internaţionale.



Filmul câştigător spune povestea unui funcţionar din Rezistenţa Franceză în timpul ocupaţiei naziste.



În 2025, premiul pentru scenariu le-a fost atribuit cineaştilor belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne pentru filmul "Jeunes meres".

Actriţa franco-belgiană Virginie Efira şi cea japoneză Tao Okamoto din distribuţia filmului "All of a Sudden" au câştigat sâmbătă seară premiul pentru interpretare feminină la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit presei internaţionale.



"All of a Sudden" este un film dramatic regizat de cineastul nipon Ryusuke Hamaguchi.



În 2025, premiul pentru interpretare feminină i-a fost atribuit actriţei franceze Nadia Melliti, protagonista filmului "La Petite Derniere".

Lungmetrajul "The Dreamed Adventure", regizat de cineasta germană Valeska Grisebach, a fost recompensat, sâmbătă seară, cu Premiul Juriului la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, informează presa internaţională.



Filmul "The Dreamed Adventure" are o acţiune plasată la graniţa dintre Bulgaria, Grecia şi Turcia, unde o femeie acceptă să ajute o veche cunoştinţă într-o misiune ilegală.



În 2025, Premiul Juriului a fost acordat ex aequo lungmetrajelor "Sirat", regizat de Oliver Laxe, şi "The Sound of Falling", regizat de Mascha Schilinski



Juriul competiţiei de la Cannes este prezidat în acest an de regizorul sud-coreean Park Chan-wook. Ceilalţi membri ai juriului sunt actriţa şi producătoarea americană Demi More, actriţa şi producătoarea irlandezo-ethiopiană Ruth Negga, regizoarea şi scenarista belgiană Laura Wandel, regizoarea şi scenarista chineză Chloe Zhao, regizorul şi scenaristul chilian Diego Cespedes, actorul ivoirian-american Isaach De Bankole, scenaristul scoţian Paul Laverty şi actorul suedez Stellan Skarsgard.



Prezentatoarea ceremoniei este actriţa franceză Eye Haidara. Juriul competiţiei oficiale este prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, scrie AGERPRES.