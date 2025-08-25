Trucuri în casă. Cum poți folosi piperul negru pentru a curăța locuința

Este vorba despre piperul negru, recomandat în amestecuri pentru igienizarea casei, inclusiv în vasul de toaletă.

Soluția inedită pentru curățarea casei

Într-un clip de pe platformele online, un utilizator arată cum să prepari un spray de casă folosind două linguri de piper negru, trei linguri de oțet, cinci linguri de dezinfectant parfumat și aproximativ 300 ml de apă.

Amestecul trebuie agitat bine și apoi pulverizat în zonele de lângă vasul de toaletă, chiuvete, la baza mobilei sau în colțurile camerelor. Creatori ai clipului susțin că soluția curăță, parfumează aerul și ține la distanță insectele, precum gândaci, furnici, muște sau țânțari.

Avertismentul experților

Deși promite rezultate spectaculoase și este prezentat ca fiind sigur pentru copii, animale și mediu, specialiștii rămân sceptici. Ei atrag atenția că piperul negru conține piperină, nu capsaicină, substanța cunoscută pentru efectul iritant asupra insectelor, care se găsește doar în ardeii iuți.

Experții precizează că efectele repelente ale amestecului nu sunt dovedite științific, iar particulele de piper pot păta suprafețele sau pot lăsa urme vizibile.

În concluzie, soluția prezentată online poate avea rol de curățare și dezodorizare datorită oțetului și dezinfectantului, însă eficiența sa în alungarea dăunătorilor rămâne neconfirmată, potrivit spynews.ro.