Cei 40 de muncenici, 9 martie 2026: Tradiții și superstiții în diferitele zone ale României

Pe lângă preparatele tradiționale, românii respectă și o serie de tradiții. Se spune că în această zi nu este bine să împrumuți bani și nici să te cerți cu cei din jur. Potrivit credințelor populare, conflictele apărute pe 9 martie pot continua pe parcursul întregului an.

Obiceiuri în Moldova

În unele sate din Moldova se păstrează tradiția aprinderii focurilor în curți sau la marginea localităților. Se crede că focul are rol purificator și alungă spiritele rele. În anumite zone, tinerii sar peste flăcări, gest despre care se spune că aduce noroc și sănătate pentru tot anul.

Tot pe 9 martie se dau de pomană mucenici în formă de opt, alături de mere, nuci și colaci, după ce acestea sunt sfințite la biserică. Oamenii aprind lumânări la mormintele celor dragi, în semn de pomenire.

De asemenea, în mediul rural se urmărește cu atenție și vremea din această zi. Dacă cerul este senin, tradiția spune că primăvara va veni curând. În schimb, frigul sau înghețul sunt considerate semne că iarna nu s-a încheiat încă.

Tradiții în Muntenia

În Muntenia, ziua de 9 martie este considerată momentul care marchează începutul muncilor agricole. Aici, focurile ritualice sunt și mai răspândite, iar în unele gospodării se practică afumarea pomilor fructiferi, un obicei despre care se crede că protejează livezile și asigură o recoltă bogată.

Atât în Moldova, cât și în Muntenia există și tradiția potrivit căreia bărbații beau 40 de pahare de vin sau rachiu, simbolizând numărul mucenicilor.

Alte obiceiuri respectate pe 9 martie

În unele zone, gospodarii stropesc animalele din curte cu apă sfințită, pentru a le proteja de boli și de rele.

O altă tradiție spune că tinerii căsătoriți ar trebui să primească 40 de nuci, gest considerat aducător de stabilitate și durată în căsnicie.

De asemenea, există credința că bărbații ar trebui să mănânce o lingură de semințe – de floarea-soarelui sau de dovleac – la fiecare pahar de vin sau rachiu consumat în această zi. Potrivit tradiției populare, acest obicei ar atrage norocul și prosperitatea în anul care urmează, notează spynews.ro.