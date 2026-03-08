Trump dă vina pe Iran pentru atacul asupra școlii de fete din Minab

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   11:20
Donald Trump spune că, din punctul său de vedere, Iran ar fi responsabil pentru explozia care a lovit o școală de fete din Minab.

 

Președintele Statele Unite, Donald Trump, a vorbit sâmbătă despre explozia produsă la o școală de fete din sudul Iranului, care a provocat moartea a zeci de copii chiar în prima zi a războiului.

Declarațiile au venit după întrebările adresate de jurnaliști în timpul unui zbor la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, relatează Sky News.

Atacul a avut loc în orașul Minab, unde o explozie puternică a lovit școala elementară Shajareh Tayyebeh Elementary School în timpul orelor de curs. Presa de stat iraniană a relatat că peste 165 de persoane și-au pierdut viața în urma incidentului, majoritatea fiind copii aflați la școală în momentul exploziei.

Întrebat dacă Statele Unite ar putea avea vreo responsabilitate pentru acest atac, Donald Trump a negat și a indicat Iranul drept posibil autor: „Nu, în opinia mea și pe baza a ceea ce am văzut, acest lucru a fost făcut de Iran.”

Reporterii au cerut un punct de vedere și de la secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth. Acesta a precizat că ancheta se află încă în desfășurare și că autoritățile analizează toate informațiile disponibile.

„Încă investigăm, dar singura parte care vizează civilii este Iranul.”, a declarat Hegseth.

Președintele SUA a revenit apoi la ceea ce declarase, legat de atacul care ar fi fost provocat de forțele iraniene. „Credem că a fost făcut de Iran. Pentru că sunt foarte inexacți, după cum știți, cu munițiile lor. Nu au nicio precizie. A fost făcut de Iran.”, a spus Trump.

Incidentul a stârnit reacții puternice pe plan internațional, mai ales din cauza numărului mare de victime și a faptului că explozia a avut loc într-o unitate de învățământ plină de copii.

(sursa: Mediafax)

