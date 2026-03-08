Victorie uriașă pentru Mercedes în Australia! George Russell câștigă prima cursă a sezonului, Antonelli completează dubla

George Russell câștigă Marele Premiu al Australiei. Mercedes domină startul sezonului de Formula 1

George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă a noului sezon de Formula 1, după un duel spectaculos cu Charles Leclerc. Pilotul Mercedes a trecut primul linia de sosire pe circuitul Albert Park, într-un weekend perfect pentru echipa germană, care a reușit o dublă prin Kimi Antonelli, clasat pe locul doi.

Cursa de deschidere a sezonului a avut loc duminică dimineață pe circuitul Albert Park din Melbourne și a fost transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Russell, plecat din pole-position, a reușit să își transforme poziția de start într-o victorie importantă, după o cursă plină de momente tensionate.

Duel intens între Russell și Leclerc

Startul cursei nu a fost unul ideal pentru pilotul Mercedes. George Russell a pierdut prima poziție imediat după start, fiind depășit de Charles Leclerc. Între cei doi a urmat însă o luptă spectaculoasă pentru conducerea cursei.

În cele din urmă, Russell a reușit să revină în frunte și să își mențină avantajul până la final, în ciuda unor probleme cu bateria monopostului.

„A fost o luptă incredibilă la început. Mă uitam tot timpul la nivelul bateriei, se consuma foarte repede și era aproape goală. Mă luptam cu Charles și știam că va fi dificil”, a declarat George Russell după cursă, citat de Antena Sport.

Weekend perfect pentru Mercedes

Victoria lui Russell a fost completată de colegul său de echipă, tânărul Kimi Antonelli, care a terminat pe locul al doilea. Astfel, Mercedes a reușit o dublă importantă încă din prima etapă a sezonului.

Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Charles Leclerc, pilotul Ferrari care a fost unul dintre protagoniștii cursei.

Russell a subliniat că rezultatul este unul special pentru echipă, după o perioadă în care Mercedes nu a mai dominat cursele.

„Mulțumesc întregii echipe. A trecut mult timp de când am fost într-o astfel de poziție, cu ambele mașini pe primele două locuri”, a spus pilotul britanic.

Cum au decurs antrenamentele și calificările

Weekendul de la Melbourne a început cu rezultate împărțite în antrenamentele libere. Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune (FP1), iar Oscar Piastri a stabilit cel mai bun timp în FP2. În ultima sesiune de antrenamente, George Russell a demonstrat însă că Mercedes are un ritm foarte bun.

Calificările au fost dominate de piloții Mercedes. Russell a obținut pole-position-ul, având un avantaj de aproape opt zecimi față de ocupantul locului trei, Isack Hadjar. Astfel, monoposturile Mercedes au plecat din prima linie a grilei.

Cursa a confirmat forma excelentă a echipei germane, care a reușit să înceapă sezonul cu maximum de puncte.

Clasamentul podiumului – Marele Premiu al Australiei:

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari)

Sursa foto Hepta