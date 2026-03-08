Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem. Trump vrea să fie implicat în acest proces

Presa de stat din Iran susține că membrii instituției responsabile cu alegerea liderului suprem au ajuns duminică la un acord majoritar asupra persoanei care va ocupa această funcție, conform Sky News și The Guardian.

Decizia a fost luată după moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Liderul suprem al Iranului a murit în urma unor atacuri atribuite Statele Unite și Israel, lansate în prima zi a conflictului militar izbucnit în urmă cu aproximativ o săptămână. După acest eveniment, autoritățile iraniene au stabilit un mecanism temporar de conducere a statului.

Un consiliu format din trei persoane a preluat responsabilitatea administrării țării până la desemnarea unui nou lider suprem. Din acest grup fac parte președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, precum și juristul și liderul organizației paramilitare Basij, Alireza Arafi.

Conform sistemului politic iranian, liderul suprem este ales de Adunarea Experților, o instituție formată din 88 de savanți islamici. Membrii acestui organism sunt cunoscuți pentru loialitatea față de regimul politic din Iran.

Unul dintre membrii adunării, ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri, a afirmat că există deja un acord privind alegerea viitorului lider. Potrivit presei de stat iraniene, el a declarat că s-a ajuns la o înțelegere în mare parte, însă procesul nu este finalizat.

El a precizat că „unele obstacole” trebuie rezolvate înainte ca procedura să fie încheiată. Presa iraniană a relatat și despre existența unui mic dezacord între membrii instituției. Discuțiile se concentrează asupra modului în care trebuie luată decizia finală.

O parte dintre membri consideră că ar trebui organizată o întâlnire față în față pentru confirmarea oficială a noului lider suprem. Alții susțin că hotărârea poate fi anunțată fără această formalitate.

Dezbaterea continuă și duminică, iar autoritățile iraniene nu au prezentat încă numele persoanei care ar urma să preia cea mai importantă funcție politică și religioasă din țară.

Concomitent, președintele Donald Trump a reafirmat sâmbătă că dorește să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului, spunând că „nu vrea să se întoarcă la fiecare 10 ani”.

„Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau la fiecare 10 ani și să facem asta. Vrem să alegem un președinte care nu își va conduce țara într-un război”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, relatează CNN.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat pentru Axios că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului.

Anterior, el a declarat pentru CNN că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran.

„Ei bine, s-ar putea să fiu, da. Adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a declarat Trump pentru CNN.

(sursa: Mediafax)