Lovitură dură pentru Oscar Piastri: accident pe turul spre grilă și abandon înainte de start în Australia

Oscar Piastri, abandon dramatic înainte de start la Marele Premiu al Australiei. Visul podiumului s-a spulberat chiar pe circuitul de acasă

Pilotul australian Oscar Piastri a trăit un moment extrem de frustrant la cursa sa de casă, Marele Premiu al Australiei, după ce a lovit zidul chiar în turul de deplasare spre grilă și nu a mai putut lua startul. Incidentul s-a petrecut în fața unei mulțimi record pe circuitul Albert Park Circuit din Melbourne.

Accident înainte de start, în fața fanilor de acasă

Startul sezonului de Formula 1 s-a transformat într-un coșmar pentru Oscar Piastri. Pilotul australian abia ieșise din pit-lane și se îndrepta spre poziția sa de start pe grilă, după ce se calificase pe locul cinci, potrivit ESPN.

La virajul 4 al circuitului din Albert Park, Piastri a urcat cu o roată pe bordură, a pierdut controlul monopostului și s-a rotit violent, lovind zidul de protecție. În urma impactului, mașina a fost avariată serios, iar pilotul nu a mai putut participa la cursă.

Incidentul a avut loc chiar în fața unei audiențe record, venită să-și susțină favoritul local.

„Este extrem de dezamăgitor”

Vizibil afectat, Piastri a vorbit cu presa în timp ce cursa se desfășura pe ecranele din zona media.

„Este evident foarte dezamăgitor. Nu prea am multe cuvinte. Îmi pare foarte rău pentru toți cei care au venit aici să mă susțină”, a declarat pilotul australian.

Acesta a recunoscut că incidentul reprezintă un început de sezon departe de așteptările sale.

„Clar nu așa îmi doream să încep anul. Nu pot decât să îmi cer scuze.”

Hepta/monopostul McLaren condus de Oscar Piastri

O combinație de factori: pneuri reci și putere neașteptată

Piastri a explicat că nu este pe deplin sigur ce a dus la accident, însă a recunoscut că o parte din vină îi aparține.

Potrivit lui, pneurile reci au jucat un rol important, iar situația ar fi putut fi complicată de modul în care funcționează noile mașini din Formula 1.

„Am folosit acea bordură la fiecare tur în acest weekend, dar de data asta nu era nevoie să o fac. Aveam pneurile reci”, a spus el.

Pilotul a adăugat că a primit și un surplus neașteptat de putere de aproximativ 100 kW, care a făcut mașina mai dificil de controlat.

„Este greu de acceptat, pentru că totul funcționa normal. Pur și simplu a fost o consecință a modului în care motoarele trebuie să funcționeze conform noilor reguli.”

Foto Hepta/Nicole Piastri, mama pilotului Oscar Piastri (AUS)

Blestemul australian continuă

Niciun pilot australian nu a reușit vreodată să termine Marele Premiu al Australiei pe podium, iar Piastri spera să schimbe această statistică pornind de pe poziția a cincea.

Întrebat despre acest „blestem”, australianul a răspuns cu un oftat:

„Se pare că încă există.”

Niciun pilot australian nu a câștigat cursa de acasă de la Alan Jones în 1980, dar aceasta a fost o cursă fără statut de campionat înainte ca Australia să fie adăugată în calendarul F1 în 1985.

(sursa: Mediafax)