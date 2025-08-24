Cele mai des întâlnite boli ale pisicilor și cum să le recunoști

Multe dintre aceste boli sunt comune și, dacă sunt descoperite la timp, pot fi tratate cu succes.

Iată o listă cu cele mai frecvente boli ale pisicilor, simptomele lor și ce poți face pentru a-ți menține prietenul blănos sănătos.

1. Infecțiile respiratorii (gripa pisicii)

Cauză: virusuri precum herpesvirusul felin sau calicivirusul.

Simptome: strănut, tuse, ochi lăcrimoși, secreții nazale, febră, lipsa apetitului.

Tratament: vizită la veterinar pentru tratament antiviral și antiinflamator. Se poate preveni prin vaccinare.

2. Paraziți interni și externi

Cei mai frecvenți: purici, căpușe, viermi intestinali.

Simptome: mâncărimi, piele iritată, scădere în greutate, blană ternă, diaree.

Prevenție: deparazitări regulate, atât interne, cât și externe.

3. Boli dentare (gingivită, tartru)

Cauză: acumularea de placă bacteriană.

Simptome: respirație urât mirositoare, gingii inflamate, dificultăți la mestecat.

Tratament: detartraj veterinar, hrană specială pentru sănătatea dentară.

4. Insuficiența renală cronică

Mai frecventă la pisicile în vârstă.

Simptome: sete excesivă, urinări frecvente, pierdere în greutate, letargie.

Tratament: dietă specială, monitorizare medicală, medicație prescrisă de veterinar.

5. Diabetul felin

Cauză: adesea asociată cu obezitatea.

Simptome: sete intensă, urinări dese, apetit crescut dar scădere în greutate.

Tratament: insulină și o dietă controlată.

6. Feline Leukemia Virus (FeLV)

O boală virală gravă, contagioasă între pisici.

Simptome: slăbiciune, infecții repetate, anemie, pierdere în greutate.

Prevenție: vaccinarea și testarea pisicilor noi înainte de a fi introduse într-o casă cu alte pisici.

7. Tumori și cancer

Cel mai frecvent la pisicile mai în vârstă.

Simptome: noduli, pierdere de apetit, letargie, sângerări inexplicabile.

Tratament: depinde de tip și stadiu – chirurgie, chimioterapie, radioterapie.

Cum îți protejezi pisica?