Cele mai des întâlnite boli ale pisicilor și cum să le recunoști

de Andreea Tiron    |    24 Aug 2025   •   09:20
Cele mai des întâlnite boli ale pisicilor și cum să le recunoști
Pisicile sunt animale independente și elegante, dar, la fel ca orice alt companion, pot suferi de diverse afecțiuni.

Multe dintre aceste boli sunt comune și, dacă sunt descoperite la timp, pot fi tratate cu succes.

Iată o listă cu cele mai frecvente boli ale pisicilor, simptomele lor și ce poți face pentru a-ți menține prietenul blănos sănătos.

1. Infecțiile respiratorii (gripa pisicii)

  • Cauză: virusuri precum herpesvirusul felin sau calicivirusul.

  • Simptome: strănut, tuse, ochi lăcrimoși, secreții nazale, febră, lipsa apetitului.

  • Tratament: vizită la veterinar pentru tratament antiviral și antiinflamator. Se poate preveni prin vaccinare.

2. Paraziți interni și externi

3. Boli dentare (gingivită, tartru)

  • Cauză: acumularea de placă bacteriană.

  • Simptome: respirație urât mirositoare, gingii inflamate, dificultăți la mestecat.

  • Tratament: detartraj veterinar, hrană specială pentru sănătatea dentară.

4. Insuficiența renală cronică

  • Mai frecventă la pisicile în vârstă.

  • Simptome: sete excesivă, urinări frecvente, pierdere în greutate, letargie.

  • Tratament: dietă specială, monitorizare medicală, medicație prescrisă de veterinar.

5. Diabetul felin

  • Cauză: adesea asociată cu obezitatea.

  • Simptome: sete intensă, urinări dese, apetit crescut dar scădere în greutate.

  • Tratament: insulină și o dietă controlată.

6. Feline Leukemia Virus (FeLV)

  • O boală virală gravă, contagioasă între pisici.

  • Simptome: slăbiciune, infecții repetate, anemie, pierdere în greutate.

  • Prevenție: vaccinarea și testarea pisicilor noi înainte de a fi introduse într-o casă cu alte pisici.

7. Tumori și cancer

  • Cel mai frecvent la pisicile mai în vârstă.

  • Simptome: noduli, pierdere de apetit, letargie, sângerări inexplicabile.

  • Tratament: depinde de tip și stadiu – chirurgie, chimioterapie, radioterapie.

Cum îți protejezi pisica? 

  • Vizite regulate la veterinar (cel puțin o dată pe an).

  • Vaccinări și deparazitări la zi.

  • O dietă echilibrată și apă proaspătă mereu disponibilă.

  • Monitorizarea oricărei schimbări de comportament sau de aspect.

