Cele mai des întâlnite boli ale pisicilor și cum să le recunoști

Multe dintre aceste boli sunt comune și, dacă sunt descoperite la timp, pot fi tratate cu succes.
Iată o listă cu cele mai frecvente boli ale pisicilor, simptomele lor și ce poți face pentru a-ți menține prietenul blănos sănătos.
1. Infecțiile respiratorii (gripa pisicii)
-
Cauză: virusuri precum herpesvirusul felin sau calicivirusul.
-
Simptome: strănut, tuse, ochi lăcrimoși, secreții nazale, febră, lipsa apetitului.
-
Tratament: vizită la veterinar pentru tratament antiviral și antiinflamator. Se poate preveni prin vaccinare.
2. Paraziți interni și externi
-
Cei mai frecvenți: purici, căpușe, viermi intestinali.
-
Simptome: mâncărimi, piele iritată, scădere în greutate, blană ternă, diaree.Citește pe Antena3.roDouă turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
-
Prevenție: deparazitări regulate, atât interne, cât și externe.
3. Boli dentare (gingivită, tartru)
-
Cauză: acumularea de placă bacteriană.
-
Simptome: respirație urât mirositoare, gingii inflamate, dificultăți la mestecat.
-
Tratament: detartraj veterinar, hrană specială pentru sănătatea dentară.
4. Insuficiența renală cronică
-
Mai frecventă la pisicile în vârstă.
-
Simptome: sete excesivă, urinări frecvente, pierdere în greutate, letargie.
-
Tratament: dietă specială, monitorizare medicală, medicație prescrisă de veterinar.
5. Diabetul felin
-
Cauză: adesea asociată cu obezitatea.
-
Simptome: sete intensă, urinări dese, apetit crescut dar scădere în greutate.
-
Tratament: insulină și o dietă controlată.
6. Feline Leukemia Virus (FeLV)
-
O boală virală gravă, contagioasă între pisici.
-
Simptome: slăbiciune, infecții repetate, anemie, pierdere în greutate.
-
Prevenție: vaccinarea și testarea pisicilor noi înainte de a fi introduse într-o casă cu alte pisici.
7. Tumori și cancer
-
Cel mai frecvent la pisicile mai în vârstă.
-
Simptome: noduli, pierdere de apetit, letargie, sângerări inexplicabile.
-
Tratament: depinde de tip și stadiu – chirurgie, chimioterapie, radioterapie.
Cum îți protejezi pisica?
-
Vizite regulate la veterinar (cel puțin o dată pe an).
-
Vaccinări și deparazitări la zi.
-
O dietă echilibrată și apă proaspătă mereu disponibilă.
-
Monitorizarea oricărei schimbări de comportament sau de aspect.