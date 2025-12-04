Pantone a desemnat culoarea anului 2026! Cum arată Cloud Dancer?

Pentru 2026, institutul a ales o nuanță de alb denumită „Cloud Dancer” drept Culoarea Anului.

Considerat una dintre cele mai importante autorități în materie de culoare — implicat în prognozarea tendințelor și consultanță pentru branduri — institutul descrie nuanța aleasă drept „un alb aerat și echilibrat, impregnat cu o senzație de liniște”, scrie CNN.

Pe măsură ce tehnologia își extinde influența asupra vieții de zi cu zi, Cloud Dancer reprezintă „o prezență calmantă într-o societate frenetică, o redescoperire a valorii reflecției și a momentelor de tihnă”, a declarat pentru CNN Leatrice Eiseman, directorul executiv al institutului.

Această nuanță este „asociată cu noi începuturi” și „exprimă dorința noastră pentru un restart”, a mai spus Eiseman.

Cum este aleasă Culoarea Anului?

Pentru specialiștii Pantone, totul este privit prin prisma culorii. Din 1999, programul Color of the Year își propune să „evidențieze modul în care contextul macro-cultural al unui moment este exprimat prin limbajul culorii”, a explicat Laurie Pressman, vicepreședinte al institutului, într-un interviu pentru CNN.

Procesul de selecție implică analizarea tendințelor culturale, politice și stilistice, iar după alegerea unei familii cromatice, echipa identifică nuanța exactă — acordând o atenție deosebită și denumirii ei.

„Numele culorii este esențial. În clipa în care îl auzi, îți creezi instantaneu o imagine”, spune Pressman.

Nuanța Cloud Dancer, caracterizată prin „echilibrul perfect dintre subtonurile reci și cele calde”, a fost aleasă cu multă grijă, adaugă ea.

„Dacă am fi selectat un alb prea luminos optic, am fi pierdut naturaletea, sinceritatea și autenticitatea pe care le căutam… O nuanță prea rece ar fi transmis ideea de sterilitate și izolare”, explică Pressman.

Cloud Dancer, între modă, design și simbolism

Deși tonurile de alb sunt omniprezente în modă, Cloud Dancer se remarcă prin legătura sa cu materiale naturale și siluete vaporoase, potrivit lui Eiseman.

Tendința este deja vizibilă: penele au dominat aparițiile de la Met Gala din acest an, inclusiv rochia spectaculoasă a Diannei Ross, cu o trenă de 18 metri. La Festivalul de Film de la Veneția, Emma Stone a purtat o rochie Louis Vuitton cu tiv amplu, iar artista Rosalía a mizat recent pe ținute fluide, albe, în promovarea albumului său „Lux”.

În designul interior, Cloud Dancer este descris drept „claritate fără răceală și structură fără severitate”, potrivindu-se armonios cu materiale naturale precum lemnul și piatra.

Culorile anilor anteriori

În 2025, Pantone a ales Mocha Mousse, un maro blând, cald și reconfortant. În 2024, Color of the Year a fost Peach Fuzz, o nuanță delicată, fructată, asociată cu pacea și serenitatea.

