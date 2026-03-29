Ce compliment își doresc femeile cu adevărat să audă. „Ești frumoasă” nu este suficient

Însă, deși este măgulitor, de cele mai multe ori nu este complimentul care lasă cea mai puternică impresie. Un studiu recent arată că femeile apreciază mult mai mult un alt tip de compliment – unul care are legătură cu cine sunt ele cu adevărat, nu cu felul în care arată.

Potrivit unui sondaj realizat de Talker Research, la care au participat 2.000 de femei, modul în care sunt percepute de prietenele lor este mult mai important decât dacă li se spune că sunt frumoase.

Femeile preferă să li se spună că sunt prietene bune, nu doar frumoase

Rezultatele studiului arată că femeile ar prefera mai degrabă să li se spună că sunt prietene bune decât că sunt atrăgătoare. Aproximativ 44% dintre participante au spus că ar alege complimentul „ești o prietenă bună”, în timp ce doar 22% ar prefera să li se spună că sunt frumoase.

De asemenea, complimentele legate de inteligență (27%), simțul umorului (26%) sau faptul că sunt mame bune (27%) au fost considerate mai importante decât cele legate de aspectul fizic. Motivul este simplu: aceste calități țin de caracter, de efort, de grijă și de implicare, nu doar de aspectul exterior.

Prieteniile dintre femei sunt extrem de importante

Studiile arată că prieteniile puternice dintre femei, indiferent de vârstă, pot reduce stresul, pot crește nivelul de oxitocină (hormonul atașamentului) și pot contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Un studiu realizat de Universitatea UCLA a arătat că prieteniile dintre femei sunt speciale, deoarece nu doar ne influențează viața, ci ne ajută să devenim cine urmează să fim. Aceste relații ajută la gestionarea stresului, la depășirea momentelor dificile și la umplerea unor goluri emoționale.

Prietenia dintre femei este, de multe ori, construită pe vulnerabilitate, experiențe similare și sprijin reciproc. De aceea, atunci când o femeie îi spune alteia că este o prietenă bună, nu este doar un compliment spus în treacăt, ci o apreciere reală a caracterului.

Legături care rezistă în timp

Specialiștii spun că, deși relațiile romantice sunt importante, prieteniile dintre femei sunt adesea cele care rezistă în toate etapele vieții. Sunt relațiile care rămân, chiar și atunci când alte relații se schimbă.

De aceea, multe femei spun că se simt cu adevărat împlinite atunci când petrec timp cu prietenele lor, când pot vorbi liber, pot râde, pot plânge și pot fi ele însele fără să fie judecate.

Așadar, data viitoare când vrei să faci un compliment unei femei, spune-i că este o prietenă bună, că este puternică, inteligentă sau amuzantă. Pentru multe femei, aceste cuvinte înseamnă mult mai mult decât simplul „ești frumoasă”, scrie yourtango.com