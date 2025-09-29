7 Rețete de plăcinte, tarte și deserturi cu prune pentru o toamnă delicioasă

De ce să gătești cu prune

Prunele sunt pline de aromă, dulci-acrișoare, bogate în fibre și antioxidanți. Sunt perfecte pentru deserturi de toamnă – fie că vrei o tartă elegantă pentru musafiri, fie o prăjitură simplă pentru familie.

1. Plăcintă rustică cu prune (Galette)

Ingrediente:

250 g făină

125 g unt rece

50 g zahăr

2-3 linguri apă rece

500 g prune feliate

2 linguri zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare:

Frământă rapid aluatul și lasă-l la rece 30 min. Întinde aluatul, pune prunele în centru, presară zahărul și scorțișoara. Împăturește marginile spre interior, unge cu ou. Coace la 180°C, 30-35 min, până devine auriu.

2. Tartă fină cu cremă de vanilie și prune

Ingrediente:

Blat de tartă (poate fi făcut ca la rețeta de mai sus)

500 ml lapte

3 gălbenușuri

100 g zahăr

40 g amidon

1 linguriță extract de vanilie

400 g prune

Mod de preparare:

Coace blatul de tartă în orb. Prepară crema de vanilie: fierbe laptele cu zahărul și vanilia, adaugă gălbenușurile și amidonul. Lasă să se răcească. Pune crema peste blat, așază prunele feliate deasupra. Coace încă 15 minute la 180°C.

3. Prăjitură pufoasă cu prune și scorțișoară

Ingrediente:

3 ouă

150 g zahăr

150 ml lapte

100 ml ulei

250 g făină

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară

500 g prune

Mod de preparare:

Bate ouăle cu zahărul, adaugă laptele și uleiul. Încorporează făina, praful de copt și scorțișoara. Toarnă compoziția în tavă și așază prunele. Coace la 180°C timp de 35-40 min.

4. Clafoutis cu prune

Un desert franțuzesc rapid și elegant.

Ingrediente:

3 ouă

100 g zahăr

100 g făină

250 ml lapte

1 linguriță extract de vanilie

400 g prune

Mod de preparare:

Amestecă ouăle cu zahărul, adaugă făina și laptele. Pune prunele într-o tavă unsă, toarnă aluatul peste ele. Coace la 180°C, 35-40 min, până se rumenește ușor.

5. Crumble de prune cu fulgi de ovăz

Ingrediente:

500 g prune

2 linguri zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

100 g fulgi de ovăz

80 g făină

80 g unt rece

70 g zahăr

Mod de preparare:

Așază prunele într-o tavă, presară zahăr și scorțișoară. Amestecă ingredientele pentru crumble până obții firimituri. Presară deasupra prunelor. Coace la 180°C, 25-30 min.

6. Compot de prune

Perfect pentru a fi savurat cald, cu biscuiți sau peste înghețată.

Ingrediente:

1 kg prune

200 g zahăr

1 baton scorțișoară

3 cuișoare

1 l apă

Fierbe totul 15-20 min, lasă la răcit și servește.

7. Cheesecake cu prune caramelizate

O variantă elegantă pentru musafiri.

Prepară un cheesecake clasic (bază de biscuiți + cremă de brânză).

Caramelizează prunele în tigaie cu puțin zahăr brun și unt.

Așază prunele peste cheesecake înainte de servire.

Prunele sunt ingredientul ideal pentru deserturile de toamnă: simple, aromate și versatile. Fie că alegi o prăjitură rapidă sau o tartă sofisticată, aceste rețete vor aduce în casă parfumul dulce-acrișor al sezonului.