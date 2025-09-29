7 Rețete de plăcinte, tarte și deserturi cu prune pentru o toamnă delicioasă

De ce să gătești cu prune
Prunele sunt pline de aromă, dulci-acrișoare, bogate în fibre și antioxidanți. Sunt perfecte pentru deserturi de toamnă – fie că vrei o tartă elegantă pentru musafiri, fie o prăjitură simplă pentru familie.
1. Plăcintă rustică cu prune (Galette)
Ingrediente:
-
250 g făină
-
125 g unt rece
-
50 g zahăr
-
1 gălbenușCitește pe Antena3.roO fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei
-
2-3 linguri apă rece
-
500 g prune feliate
-
2 linguri zahăr brun
-
1 linguriță scorțișoară
Mod de preparare:
-
Frământă rapid aluatul și lasă-l la rece 30 min.
-
Întinde aluatul, pune prunele în centru, presară zahărul și scorțișoara.
-
Împăturește marginile spre interior, unge cu ou.
-
Coace la 180°C, 30-35 min, până devine auriu.
2. Tartă fină cu cremă de vanilie și prune
Ingrediente:
-
Blat de tartă (poate fi făcut ca la rețeta de mai sus)
-
500 ml lapte
-
3 gălbenușuri
-
100 g zahăr
-
40 g amidon
-
1 linguriță extract de vanilie
-
400 g prune
Mod de preparare:
-
Coace blatul de tartă în orb.
-
Prepară crema de vanilie: fierbe laptele cu zahărul și vanilia, adaugă gălbenușurile și amidonul. Lasă să se răcească.
-
Pune crema peste blat, așază prunele feliate deasupra.
-
Coace încă 15 minute la 180°C.
3. Prăjitură pufoasă cu prune și scorțișoară
Ingrediente:
-
3 ouă
-
150 g zahăr
-
150 ml lapte
-
100 ml ulei
-
250 g făină
-
1 plic praf de copt
-
1 linguriță scorțișoară
-
500 g prune
Mod de preparare:
-
Bate ouăle cu zahărul, adaugă laptele și uleiul.
-
Încorporează făina, praful de copt și scorțișoara.
-
Toarnă compoziția în tavă și așază prunele.
-
Coace la 180°C timp de 35-40 min.
4. Clafoutis cu prune
Un desert franțuzesc rapid și elegant.
Ingrediente:
-
3 ouă
-
100 g zahăr
-
100 g făină
-
250 ml lapte
-
1 linguriță extract de vanilie
-
400 g prune
Mod de preparare:
-
Amestecă ouăle cu zahărul, adaugă făina și laptele.
-
Pune prunele într-o tavă unsă, toarnă aluatul peste ele.
-
Coace la 180°C, 35-40 min, până se rumenește ușor.
5. Crumble de prune cu fulgi de ovăz
Ingrediente:
-
500 g prune
-
2 linguri zahăr brun
-
1 linguriță scorțișoară
-
100 g fulgi de ovăz
-
80 g făină
-
80 g unt rece
-
70 g zahăr
Mod de preparare:
-
Așază prunele într-o tavă, presară zahăr și scorțișoară.
-
Amestecă ingredientele pentru crumble până obții firimituri.
-
Presară deasupra prunelor.
-
Coace la 180°C, 25-30 min.
6. Compot de prune
Perfect pentru a fi savurat cald, cu biscuiți sau peste înghețată.
Ingrediente:
-
1 kg prune
-
200 g zahăr
-
1 baton scorțișoară
-
3 cuișoare
-
1 l apă
Fierbe totul 15-20 min, lasă la răcit și servește.
7. Cheesecake cu prune caramelizate
O variantă elegantă pentru musafiri.
-
Prepară un cheesecake clasic (bază de biscuiți + cremă de brânză).
-
Caramelizează prunele în tigaie cu puțin zahăr brun și unt.
-
Așază prunele peste cheesecake înainte de servire.
Prunele sunt ingredientul ideal pentru deserturile de toamnă: simple, aromate și versatile. Fie că alegi o prăjitură rapidă sau o tartă sofisticată, aceste rețete vor aduce în casă parfumul dulce-acrișor al sezonului.