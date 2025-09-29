x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar 7 Rețete de plăcinte, tarte și deserturi cu prune pentru o toamnă delicioasă

7 Rețete de plăcinte, tarte și deserturi cu prune pentru o toamnă delicioasă

de Andreea Tiron    |    29 Sep 2025   •   09:45
7 Rețete de plăcinte, tarte și deserturi cu prune pentru o toamnă delicioasă

Prunele sunt vedetele toamnei! Descoperă rețete simple de plăcinte, tarte, crumble și prăjituri cu prune, perfecte pentru weekendurile răcoroase.

De ce să gătești cu prune

Prunele sunt pline de aromă, dulci-acrișoare, bogate în fibre și antioxidanți. Sunt perfecte pentru deserturi de toamnă – fie că vrei o tartă elegantă pentru musafiri, fie o prăjitură simplă pentru familie.

1. Plăcintă rustică cu prune (Galette)

Ingrediente:

Mod de preparare:

  1. Frământă rapid aluatul și lasă-l la rece 30 min.

  2. Întinde aluatul, pune prunele în centru, presară zahărul și scorțișoara.

  3. Împăturește marginile spre interior, unge cu ou.

  4. Coace la 180°C, 30-35 min, până devine auriu.

2. Tartă fină cu cremă de vanilie și prune

Ingrediente:

  • Blat de tartă (poate fi făcut ca la rețeta de mai sus)

  • 500 ml lapte

  • 3 gălbenușuri

  • 100 g zahăr

  • 40 g amidon

  • 1 linguriță extract de vanilie

  • 400 g prune

Mod de preparare:

  1. Coace blatul de tartă în orb.

  2. Prepară crema de vanilie: fierbe laptele cu zahărul și vanilia, adaugă gălbenușurile și amidonul. Lasă să se răcească.

  3. Pune crema peste blat, așază prunele feliate deasupra.

  4. Coace încă 15 minute la 180°C.

3. Prăjitură pufoasă cu prune și scorțișoară

Ingrediente:

  • 3 ouă

  • 150 g zahăr

  • 150 ml lapte

  • 100 ml ulei

  • 250 g făină

  • 1 plic praf de copt

  • 1 linguriță scorțișoară

  • 500 g prune

Mod de preparare:

  1. Bate ouăle cu zahărul, adaugă laptele și uleiul.

  2. Încorporează făina, praful de copt și scorțișoara.

  3. Toarnă compoziția în tavă și așază prunele.

  4. Coace la 180°C timp de 35-40 min.

4. Clafoutis cu prune

Un desert franțuzesc rapid și elegant.
Ingrediente:

  • 3 ouă

  • 100 g zahăr

  • 100 g făină

  • 250 ml lapte

  • 1 linguriță extract de vanilie

  • 400 g prune

Mod de preparare:

  1. Amestecă ouăle cu zahărul, adaugă făina și laptele.

  2. Pune prunele într-o tavă unsă, toarnă aluatul peste ele.

  3. Coace la 180°C, 35-40 min, până se rumenește ușor.

5. Crumble de prune cu fulgi de ovăz

Ingrediente:

  • 500 g prune

  • 2 linguri zahăr brun

  • 1 linguriță scorțișoară

  • 100 g fulgi de ovăz

  • 80 g făină

  • 80 g unt rece

  • 70 g zahăr

Mod de preparare:

  1. Așază prunele într-o tavă, presară zahăr și scorțișoară.

  2. Amestecă ingredientele pentru crumble până obții firimituri.

  3. Presară deasupra prunelor.

  4. Coace la 180°C, 25-30 min.

6. Compot de prune 

Perfect pentru a fi savurat cald, cu biscuiți sau peste înghețată.
Ingrediente:

  • 1 kg prune

  • 200 g zahăr

  • 1 baton scorțișoară

  • 3 cuișoare

  • 1 l apă

Fierbe totul 15-20 min, lasă la răcit și servește.

7. Cheesecake cu prune caramelizate

O variantă elegantă pentru musafiri.

  • Prepară un cheesecake clasic (bază de biscuiți + cremă de brânză).

  • Caramelizează prunele în tigaie cu puțin zahăr brun și unt.

  • Așază prunele peste cheesecake înainte de servire.

Prunele sunt ingredientul ideal pentru deserturile de toamnă: simple, aromate și versatile. Fie că alegi o prăjitură rapidă sau o tartă sofisticată, aceste rețete vor aduce în casă parfumul dulce-acrișor al sezonului.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: deserturi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri