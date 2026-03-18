Adevărul despre usturoiul încolțit: Cum afectează preparatele culinare?

Usturoiul, ingredient de bază în numeroase rețete, își păstrează popularitatea datorită gustului intens și proprietăților benefice pentru sănătate. Însă, pe măsură ce cățeii se păstrează mai mult timp sau sunt expuși la temperaturi ridicate, în interior poate apărea un mic germen verde. Acesta este, de fapt, începutul unei noi plante.

Gustul devine mai amar

Deși germenul verde nu înseamnă că usturoiul este stricat, acesta poate influența aroma usturoiului. Partea centrală conține compuși de sulf mai concentrați, precum alicina, ceea ce poate inensifica gustul sau îl poate face ușor amar. În timpul gătitului, sub efectul căldurii, aceste substanțe se modifică iar aroma usturoiului mai vechi devine mai puternică și chiar ușor acră.

Recomandărle bucătarilor

Mulți bucătari aleg să îndepărteze germenul verde înainte de preparare. Procedura este simplă și rapidă, iar scopul este obținerea unei arome mai echilibrate. Fără această parte, usturoiul are un gust mai dulce și delicat, ideal pentru sosuri, supe sau preparate fine.

Siguranța consumului

Nutriționiștii subliniază că usturoiul germinat este sigur pentru consum, atâta timp cât bulbul nu prezintă mucegai sau nu este moale.

Totuși, pentru preparate cu aromă echilibrată, îndepărtarea germenului rămâne recomandarea bucătarilor.

Păstrarea corectă a usturoiului

Usturoiul trebuie depozitat într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Evitarea luminii și a temperaturilor ridicate încetinește germinarea și menține aroma și textura cățeilor mai mult timp, potrivit dcmedical.ro.