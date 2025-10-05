Ardei umpluți cu varză pentru iarnă: trucuri ca să iasă crocanți și gustoși

Crocanți, ușor acrișori și plini de savoare, acești ardei sunt o garnitură perfectă pentru fripturi, tocănițe sau chiar consumați ca atare, lângă o felie de pâine de casă.

În continuare, îți arăt pas cu pas cum să-i pregătești ca să iasă gustoși și să reziste bine peste iarnă.

Ingrediente necesare

3 kg ardei grași (alege ardei sănătoși, fără lovituri)

2 kg varză albă (cât mai dulce și crocantă)

200 g morcovi (pentru culoare și aromă)

1 legătură mărar uscat (tije)

1 rădăcină mică de hrean

1 lingură boabe de piper

1 lingură boabe de muștar

1 frunză-două de dafin

sare grunjoasă pentru murături

apă rece

Mod de preparare

1. Pregătirea ardeilor

Spală bine ardeii și curăță-i de semințe, păstrându-le forma întreagă.

Lasă-i la scurs cu gura în jos pe un prosop curat.

2. Pregătirea umpluturii

Toacă varza fideluță, adaugă morcovii dați pe răzătoarea mare și presară sare grunjoasă.

Frământă ușor amestecul ca să-și lase zeama.

Adaugă câteva boabe de piper și boabe de muștar, pentru aromă.

3. Umplerea ardeilor

Ia câte o lingură din amestecul de varză și umple ardeii până aproape de margine, apăsând ușor.

Așază-i cu gura în jos într-un borcan mare sau într-un vas pentru murături.

4. Așezarea în borcan

Pune printre ardei bucățele de hrean, tije de mărar și frunze de dafin.

Îndeasă bine ardeii pentru a nu lăsa goluri mari între ei.

5. Prepararea saramurii

Fierbe apă cu sare în proporție de 1 lingură rasă de sare la 1 litru de apă.

Las-o să se răcorească până devine călduță, apoi toarnă peste ardei până îi acoperi complet.

6. Fermentarea

Acoperă vasul cu un capac sau cu o farfurie și lasă ardeii să fermenteze la temperatura camerei.

După 2–3 zile, „răscolește” saramura (ridică capacul și amestecă ușor lichidul) pentru a preveni mucegăirea.

După aproximativ 2 săptămâni, ardeii vor fi acri și numai buni de mutat la loc răcoros, în cămară.

Sfaturi pentru reușita rețetei

Ardeii trebuie să fie cărnoși , dar nu foarte mari – ca să se pătrundă uniform.

Nu face economie la sare – o saramură corectă previne alterarea murăturilor.

Folosește vase de sticlă sau ceramică , nu metalice.

Gustă saramura: trebuie să fie plăcut sărată, ca o supă.

Servire

Ardeii umpluți cu varză se servesc reci, ca garnitură la fripturi de porc, sarmale sau cartofi copți. Au o aromă deosebită și aduc un strop de tradiție în orice masă de iarnă.