Ardei umpluți cu varză pentru iarnă: trucuri ca să iasă crocanți și gustoși

Crocanți, ușor acrișori și plini de savoare, acești ardei sunt o garnitură perfectă pentru fripturi, tocănițe sau chiar consumați ca atare, lângă o felie de pâine de casă.
În continuare, îți arăt pas cu pas cum să-i pregătești ca să iasă gustoși și să reziste bine peste iarnă.
Ingrediente necesare
-
3 kg ardei grași (alege ardei sănătoși, fără lovituri)
-
2 kg varză albă (cât mai dulce și crocantă)
-
200 g morcovi (pentru culoare și aromă)
-
1 legătură mărar uscat (tije)
-
1 rădăcină mică de hreanCitește pe Antena3.roAfară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
-
1 lingură boabe de piper
-
1 lingură boabe de muștar
-
1 frunză-două de dafin
-
sare grunjoasă pentru murături
-
apă rece
Mod de preparare
1. Pregătirea ardeilor
-
Spală bine ardeii și curăță-i de semințe, păstrându-le forma întreagă.
-
Lasă-i la scurs cu gura în jos pe un prosop curat.
2. Pregătirea umpluturii
-
Toacă varza fideluță, adaugă morcovii dați pe răzătoarea mare și presară sare grunjoasă.
-
Frământă ușor amestecul ca să-și lase zeama.
-
Adaugă câteva boabe de piper și boabe de muștar, pentru aromă.
3. Umplerea ardeilor
-
Ia câte o lingură din amestecul de varză și umple ardeii până aproape de margine, apăsând ușor.
-
Așază-i cu gura în jos într-un borcan mare sau într-un vas pentru murături.
4. Așezarea în borcan
-
Pune printre ardei bucățele de hrean, tije de mărar și frunze de dafin.
-
Îndeasă bine ardeii pentru a nu lăsa goluri mari între ei.
5. Prepararea saramurii
-
Fierbe apă cu sare în proporție de 1 lingură rasă de sare la 1 litru de apă.
-
Las-o să se răcorească până devine călduță, apoi toarnă peste ardei până îi acoperi complet.
6. Fermentarea
-
Acoperă vasul cu un capac sau cu o farfurie și lasă ardeii să fermenteze la temperatura camerei.
-
După 2–3 zile, „răscolește” saramura (ridică capacul și amestecă ușor lichidul) pentru a preveni mucegăirea.
-
După aproximativ 2 săptămâni, ardeii vor fi acri și numai buni de mutat la loc răcoros, în cămară.
Sfaturi pentru reușita rețetei
-
Ardeii trebuie să fie cărnoși, dar nu foarte mari – ca să se pătrundă uniform.
-
Nu face economie la sare – o saramură corectă previne alterarea murăturilor.
-
Folosește vase de sticlă sau ceramică, nu metalice.
-
Gustă saramura: trebuie să fie plăcut sărată, ca o supă.
Servire
Ardeii umpluți cu varză se servesc reci, ca garnitură la fripturi de porc, sarmale sau cartofi copți. Au o aromă deosebită și aduc un strop de tradiție în orice masă de iarnă.