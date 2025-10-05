x close
Ardei umpluți cu varză pentru iarnă: trucuri ca să iasă crocanți și gustoși

de Andreea Tiron    |    05 Oct 2025   •   18:00
Ardei umpluți cu varză pentru iarnă: trucuri ca să iasă crocanți și gustoși

Toamna este anotimpul pregătirii cămărilor cu bunătăți pentru iarnă, iar ardeii umpluți cu varză murată sunt printre cele mai iubite rețete tradiționale.

Crocanți, ușor acrișori și plini de savoare, acești ardei sunt o garnitură perfectă pentru fripturi, tocănițe sau chiar consumați ca atare, lângă o felie de pâine de casă.

În continuare, îți arăt pas cu pas cum să-i pregătești ca să iasă gustoși și să reziste bine peste iarnă.

Ingrediente necesare

  • 3 kg ardei grași (alege ardei sănătoși, fără lovituri)

  • 2 kg varză albă (cât mai dulce și crocantă)

  • 200 g morcovi (pentru culoare și aromă)

  • 1 legătură mărar uscat (tije)

  • 1 rădăcină mică de hrean

  • 1 lingură boabe de piper

  • 1 lingură boabe de muștar

  • 1 frunză-două de dafin

  • sare grunjoasă pentru murături

  • apă rece

Mod de preparare

1. Pregătirea ardeilor

  • Spală bine ardeii și curăță-i de semințe, păstrându-le forma întreagă.

  • Lasă-i la scurs cu gura în jos pe un prosop curat.

2. Pregătirea umpluturii

  • Toacă varza fideluță, adaugă morcovii dați pe răzătoarea mare și presară sare grunjoasă.

  • Frământă ușor amestecul ca să-și lase zeama.

  • Adaugă câteva boabe de piper și boabe de muștar, pentru aromă.

3. Umplerea ardeilor

  • Ia câte o lingură din amestecul de varză și umple ardeii până aproape de margine, apăsând ușor.

  • Așază-i cu gura în jos într-un borcan mare sau într-un vas pentru murături.

4. Așezarea în borcan

  • Pune printre ardei bucățele de hrean, tije de mărar și frunze de dafin.

  • Îndeasă bine ardeii pentru a nu lăsa goluri mari între ei.

5. Prepararea saramurii

  • Fierbe apă cu sare în proporție de 1 lingură rasă de sare la 1 litru de apă.

  • Las-o să se răcorească până devine călduță, apoi toarnă peste ardei până îi acoperi complet.

6. Fermentarea

  • Acoperă vasul cu un capac sau cu o farfurie și lasă ardeii să fermenteze la temperatura camerei.

  • După 2–3 zile, „răscolește” saramura (ridică capacul și amestecă ușor lichidul) pentru a preveni mucegăirea.

  • După aproximativ 2 săptămâni, ardeii vor fi acri și numai buni de mutat la loc răcoros, în cămară.

Sfaturi pentru reușita rețetei

  • Ardeii trebuie să fie cărnoși, dar nu foarte mari – ca să se pătrundă uniform.

  • Nu face economie la sare – o saramură corectă previne alterarea murăturilor.

  • Folosește vase de sticlă sau ceramică, nu metalice.

  • Gustă saramura: trebuie să fie plăcut sărată, ca o supă.

Servire

Ardeii umpluți cu varză se servesc reci, ca garnitură la fripturi de porc, sarmale sau cartofi copți. Au o aromă deosebită și aduc un strop de tradiție în orice masă de iarnă.

