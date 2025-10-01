Ayran de casă în 3 pași: Cum să prepari cea mai cunoscută băutură turcească

x close
de Andreea Tiron    |    01 Oct 2025   •   09:45
Sursa foto: Jurnalul/Ayran

Ayranul nu este doar un „lapte bătut” mai subțire, ci o combinație perfect echilibrată între cremozitate și prospețime, care acompaniază de minune mâncărurile condimentate și preparatele grase, precum kebabul sau shaorma.

Vestea bună? Îl poți prepara foarte ușor acasă, cu doar câteva ingrediente.

Ce este ayranul

Ayranul este băutura națională a Turciei, consumată zilnic, atât la restaurante, cât și acasă. Este realizat din:

  • iaurt natural (tradițional, din lapte integral de vacă, oaie sau bivoliță)

  • apă rece

  • sare (după gust)

Rezultatul este o băutură ușor sărată, spumoasă, extrem de răcoritoare.

Rețeta clasică de ayran

Ingrediente (pentru 2 porții):

Mod de preparare:

  1. Amestecarea iaurtului

    • Pune iaurtul într-un bol sau blender. Amestecă-l bine până devine cremos și omogen.

  2. Adăugarea apei

    • Toarnă treptat apa rece, amestecând continuu (sau mixând). Consistența trebuie să fie fluidă, dar nu apoasă.

  3. Condimentarea

    • Adaugă sarea și amestecă din nou.

  4. Spumarea (secretul ayranului autentic)

    • În restaurantele turcești, ayranul este servit cu un strat bogat de spumă deasupra. Pentru a obține aceeași textură, mixează cu blenderul câteva secunde în plus sau agită energic într-un shaker.

  5. Servirea

    • Toarnă în pahare înalte și servește imediat, cât este rece.

Variante interesante

  • Ayran cu mentă – adaugă frunze de mentă proaspăt tocate sau un praf de mentă uscată pentru un plus de prospețime.

  • Ayran cu usturoi – popular în unele regiuni din Turcia, se pot adăuga 1-2 căței de usturoi pisați pentru o băutură picantă, perfectă lângă fripturi.

  • Ayran cu apă minerală carbogazoasă – oferă o textură mai aerată și un gust ușor acidulat.

Sfaturi pentru cel mai bun ayran

  • Folosește iaurt gras (3-5%) – ayranul va fi mai catifelat.

  • Apa trebuie să fie rece – pentru efectul răcoritor maxim.

  • Raport apă-iaurt – clasic este 1:2 (o parte apă, două părți iaurt), dar îl poți ajusta după cât de gros îl preferi.

  • Consumă imediat – ayranul nu se păstrează mult timp, își pierde spuma și prospețimea.

De ce merită să bei ayran

  • Este bogat în probiotice – susține sănătatea digestivă.

  • Conține electroliți – ideal după o zi călduroasă sau după efort fizic.

  • Este o alternativă sănătoasă la băuturile carbogazoase dulci.

