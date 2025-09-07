Budinca de pepene roșu: Rețeta siciliană reinterpretată pentru bucătăria ta

Inspirată din deserturile mediteraneene – precum celebra gelo di anguria din Sicilia – budinca surprinde prin dulceața naturală a fructului, are o textură fină și o aromă subtilă de vanilie sau lămâie. Se servește rece, decorată după gust cu frișcă, fulgi de ciocolată sau fistic mărunțit – desertul perfect pentru zilele toride de vară.
Cum se prepară budinca de pepene roșu
Ingrediente
-
1 L suc de pepene roșu
-
80 g amidon de porumb
-
80–100 g zahăr
-
1 linguriță esență de vanilie sau coaja rasă de la ½ lămâie
-
un praf de sare
Mod de preparare
-
Pregătește sucul de pepene. Curăță pepenele de coajă și semințe, taie pulpa cuburi și paseaz-o la blender. Strecoară printr-o sită fină pentru a elimina fibrele.Citește pe Antena3.roFizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
-
Amestecă ingredientele uscate. Într-un vas cu fund gros pune amidonul, zahărul și sarea.
-
Încorporează sucul. Toarnă treptat sucul de pepene, amestecând energic cu telul ca să nu se formeze cocoloașe.
-
Fierbe compoziția. Gătește pe foc mediu, amestecând continuu, până ce crema se îngroașă și devine lucioasă (aproximativ 7–10 minute).
-
Aromatizează. Oprește focul și adaugă vanilia sau coaja de lămâie.
-
Lasă la rece. Toarnă budinca în forme sau într-un vas, las-o să ajungă la temperatura camerei, apoi pune-o la frigider pentru minimum 4 ore.
Rezultatul: o budincă ușor gelatinoasă, fină și extrem de răcoritoare, ideală de savurat după o masă de vară.
Beneficiile pepenelui roșu
Dincolo de gustul dulce și răcoritor, pepenele roșu este un adevărat aliat al sănătății:
-
conține peste 90% apă, fiind excelent pentru hidratare;
-
are puține calorii (aprox. 30 kcal/100 g), fiind prietenos cu silueta;
-
este bogat în vitamina C, licopen și antioxidanți, care susțin imunitatea și sănătatea pielii;
-
ajută la menținerea elasticității pielii și la protecția împotriva razelor solare;
-
contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea inflamațiilor ușoare;
-
este sățios și poate fi introdus cu ușurință în dieta copiilor și a vârstnicilor.
Budinca de pepene roșu nu este doar un desert delicat și elegant, ci și o modalitate sănătoasă de a valorifica pepenii bine copți. Simplu de pregătit, răcoritoare și cu un aspect rafinat, poate deveni rapid vedeta meselor de vară, scrie hellotaste.ro.
Bonus: din cojile de pepene poți pregăti o delicioasă dulceață – nimic nu se irosește!