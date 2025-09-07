Budinca de pepene roșu: Rețeta siciliană reinterpretată pentru bucătăria ta

Inspirată din deserturile mediteraneene – precum celebra gelo di anguria din Sicilia – budinca surprinde prin dulceața naturală a fructului, are o textură fină și o aromă subtilă de vanilie sau lămâie. Se servește rece, decorată după gust cu frișcă, fulgi de ciocolată sau fistic mărunțit – desertul perfect pentru zilele toride de vară.

Cum se prepară budinca de pepene roșu

Ingrediente

1 L suc de pepene roșu

80 g amidon de porumb

80–100 g zahăr

1 linguriță esență de vanilie sau coaja rasă de la ½ lămâie

un praf de sare

Mod de preparare

Pregătește sucul de pepene. Curăță pepenele de coajă și semințe, taie pulpa cuburi și paseaz-o la blender. Strecoară printr-o sită fină pentru a elimina fibrele. Citește pe Antena3.ro Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare Amestecă ingredientele uscate. Într-un vas cu fund gros pune amidonul, zahărul și sarea. Încorporează sucul. Toarnă treptat sucul de pepene, amestecând energic cu telul ca să nu se formeze cocoloașe. Fierbe compoziția. Gătește pe foc mediu, amestecând continuu, până ce crema se îngroașă și devine lucioasă (aproximativ 7–10 minute). Aromatizează. Oprește focul și adaugă vanilia sau coaja de lămâie. Lasă la rece. Toarnă budinca în forme sau într-un vas, las-o să ajungă la temperatura camerei, apoi pune-o la frigider pentru minimum 4 ore.

Rezultatul: o budincă ușor gelatinoasă, fină și extrem de răcoritoare, ideală de savurat după o masă de vară.

Beneficiile pepenelui roșu

Dincolo de gustul dulce și răcoritor, pepenele roșu este un adevărat aliat al sănătății:

conține peste 90% apă , fiind excelent pentru hidratare;

are puține calorii (aprox. 30 kcal/100 g), fiind prietenos cu silueta;

este bogat în vitamina C, licopen și antioxidanți , care susțin imunitatea și sănătatea pielii;

ajută la menținerea elasticității pielii și la protecția împotriva razelor solare;

contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea inflamațiilor ușoare;

este sățios și poate fi introdus cu ușurință în dieta copiilor și a vârstnicilor.

Budinca de pepene roșu nu este doar un desert delicat și elegant, ci și o modalitate sănătoasă de a valorifica pepenii bine copți. Simplu de pregătit, răcoritoare și cu un aspect rafinat, poate deveni rapid vedeta meselor de vară, scrie hellotaste.ro.

Bonus: din cojile de pepene poți pregăti o delicioasă dulceață – nimic nu se irosește!