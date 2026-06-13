Deliciile verii: Carmen Brumă îți spune de ce să mănânci brânză cu roșii

Carmen Brumă a discutat pe rețelele sociale despre modul în care cele două alimente se completează din punct de vedere nutrițional, subliniind că asocierea lor poate fi mai eficientă decât pare la prima vedere.

De ce să combini roșiile cu brânza

Roșiile sunt o sursă importantă de licopen, un antioxidant asociat în literatura de specialitate cu protecția cardiovasculară și sănătatea pielii. Licopenul este o substanță liposolubilă, ceea ce înseamnă că este absorbit mai eficient în prezența grăsimilor.

În acest context, grăsimea naturală din brânză poate contribui la o mai bună absorbție a acestui antioxidant.

„Brânza cu roșii nu este doar gustul verii. Este o combinație care oferă proteine de calitate, antioxidanți și o absorbție mai bună a unor nutrienți importanți, precum licopenul”, a transmis Carmen Brumă.

Beneficii nutriționale

Roșiile aduc un aport de vitamina C, potasiu și antioxidanți, în timp ce brânza furnizează proteine complete, calciu, fosfor și vitamine liposolubile.

Împreună, cele două alimente pot contribui la instalarea sațietății, susținerea masei musculare și menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei, fiind astfel o opțiune frecvent aleasă pentru mese rapide în sezonul cald.

Ce tip de brânză preferă Carmen Brumă

În aceeași postare, Carmen Brumă a precizat că preferă brânza de capră sau de oaie. Alegerea este legată de tipul de proteine din lapte, în special beta-cazeina A2.

Potrivit acesteia, unele persoane tolerează mai ușor produsele lactate care conțin predominant această variantă de proteină, comparativ cu beta-cazeina A1, prezentă în laptele provenit de la majoritatea raselor moderne de vaci. Totuși, efectele pot varia de la o persoană la alta.

Ce este beta-cazeina A2

Beta-cazeina este una dintre principalele proteine din lapte, existând în mai multe variante, cele mai cunoscute fiind A1 și A2. Laptele de capră, oaie, bivoliță și cel provenit de la anumite rase de vaci conține în mod natural o proporție mai mare de beta-cazeină A2.

Unele persoane susțin că acest tip de proteină poate fi mai ușor de digerat, însă specialiștii subliniază că reacțiile sunt diferite, potrivit spynews.ro.

Pentru mulți români, roșiile cu brânză rămân un preparat asociat verii și gustului copilăriei. În același timp, potrivit explicațiilor prezentate, combinația ar putea avea și o justificare nutrițională, fiind o opțiune simplă și echilibrată pentru sezonul cald.