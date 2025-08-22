x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Cartofi prăjiți crocanți? Ai nevoie doar de apă și bicarbonat!

Cartofi prăjiți crocanți? Ai nevoie doar de apă și bicarbonat!

de Andreea Tiron    |    22 Aug 2025   •   09:00
Cartofi prăjiți crocanți? Ai nevoie doar de apă și bicarbonat!
Sursa foto: Jurnalul

Cartofii sunt unul dintre cele mai iubite alimente din lume și baza unor rețete clasice. Dar, deși pare o rețetă simplă, obținerea cartofilor prăjiți perfecți – crocanți la exterior și moi la interior – este o adevărată provocare.

Un detaliu esențial, explică un specialist în microbiologie alimentară, este modul în care eliminăm amidonul natural din cartofi.

Bicarbonatul – secretul cartofilor prăjiți crocanți

În mod obișnuit, cartofii tăiați se clătesc cu apă pentru a scăpa de amidon. Totuși, Manzano recomandă un pas suplimentar mult mai eficient:

  1. Pune jumătate de litru de apă la fiert.

  2. Adaugă două linguri de bicarbonat de sodiu.

  3. Fierbe cartofii tăiați în această apă aproximativ 8 minute.

Ce se întâmplă în acest proces?

După fierbere, cartofii trebuie lăsați la răcit și uscat, apoi prăjiți în ulei la 120°C (fără să fumege). Rezultatul: cartofi aurii, crocanți pe exterior și fragezi pe interior.

Proprietățile cartofilor

Pe lângă gustul lor irezistibil, cartofii au și beneficii nutriționale importante:

  • Sunt sătioși și foarte versatili în bucătărie.

  • Conțin vitamina C, cu rol antioxidant și de susținere a imunității.

  • Sunt bogați în potasiu, esențial pentru inimă, mușchi și sistemul nervos.

  • Aport de colină, benefică pentru creier și sănătatea musculară.

Valori nutriționale pentru 100 g cartofi:

  • Calorii: 88 kcal

  • Proteine: 2,5 g

  • Grăsimi: 0,2 g

  • Carbohidrați: 18 g

  • Fibre: 2 g

×
Subiecte în articol: cartofi prajiti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri