Cartofi prăjiți crocanți? Ai nevoie doar de apă și bicarbonat!

Un detaliu esențial, explică un specialist în microbiologie alimentară, este modul în care eliminăm amidonul natural din cartofi.

Bicarbonatul – secretul cartofilor prăjiți crocanți

În mod obișnuit, cartofii tăiați se clătesc cu apă pentru a scăpa de amidon. Totuși, Manzano recomandă un pas suplimentar mult mai eficient:

Pune jumătate de litru de apă la fiert. Adaugă două linguri de bicarbonat de sodiu. Fierbe cartofii tăiați în această apă aproximativ 8 minute.

Ce se întâmplă în acest proces?

Crește pH-ul apei, ceea ce ajută la eliminarea mai rapidă a amidonului . Citește pe Antena3.ro Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii

Se dizolvă pectina, rezultatul fiind cartofi cu textură mai crocantă după prăjire.

După fierbere, cartofii trebuie lăsați la răcit și uscat, apoi prăjiți în ulei la 120°C (fără să fumege). Rezultatul: cartofi aurii, crocanți pe exterior și fragezi pe interior.

Proprietățile cartofilor

Pe lângă gustul lor irezistibil, cartofii au și beneficii nutriționale importante:

Sunt sătioși și foarte versatili în bucătărie.

Conțin vitamina C , cu rol antioxidant și de susținere a imunității.

Sunt bogați în potasiu , esențial pentru inimă, mușchi și sistemul nervos.

Aport de colină, benefică pentru creier și sănătatea musculară.

Valori nutriționale pentru 100 g cartofi: