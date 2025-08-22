Cartofi prăjiți crocanți? Ai nevoie doar de apă și bicarbonat!

Un detaliu esențial, explică un specialist în microbiologie alimentară, este modul în care eliminăm amidonul natural din cartofi.
Bicarbonatul – secretul cartofilor prăjiți crocanți
În mod obișnuit, cartofii tăiați se clătesc cu apă pentru a scăpa de amidon. Totuși, Manzano recomandă un pas suplimentar mult mai eficient:
-
Pune jumătate de litru de apă la fiert.
-
Adaugă două linguri de bicarbonat de sodiu.
-
Fierbe cartofii tăiați în această apă aproximativ 8 minute.
Ce se întâmplă în acest proces?
-
Crește pH-ul apei, ceea ce ajută la eliminarea mai rapidă a amidonului.
-
Se dizolvă pectina, rezultatul fiind cartofi cu textură mai crocantă după prăjire.
După fierbere, cartofii trebuie lăsați la răcit și uscat, apoi prăjiți în ulei la 120°C (fără să fumege). Rezultatul: cartofi aurii, crocanți pe exterior și fragezi pe interior.
Proprietățile cartofilor
Pe lângă gustul lor irezistibil, cartofii au și beneficii nutriționale importante:
-
Sunt sătioși și foarte versatili în bucătărie.
-
Conțin vitamina C, cu rol antioxidant și de susținere a imunității.
-
Sunt bogați în potasiu, esențial pentru inimă, mușchi și sistemul nervos.
-
Aport de colină, benefică pentru creier și sănătatea musculară.
Valori nutriționale pentru 100 g cartofi:
-
Calorii: 88 kcal
-
Proteine: 2,5 g
-
Grăsimi: 0,2 g
-
Carbohidrați: 18 g
-
Fibre: 2 g