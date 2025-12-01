Ce trebuie să știi ca să-ți iasă cei mai buni ardei umpluți (cu carne sau de post)

Fie că sunt fierți molcom într-un sos acrișor de roșii sau copți la cuptor până ce aromele se împletesc perfect, acest fel de mâncare rămâne o adevărată emblemă a bucătăriei românești. Iar vestea bună e că pot fi preparați atât în varianta clasică, cu carne, cât și în varianta de post, la fel de savuroasă și aromată.

Hai să vedem cum îi preparăm ca la carte!

Rețeta tradițională de ardei umpluți cu carne

Ingrediente (6–8 ardei):

6–8 ardei grași (galbeni sau roșii)

500 g carne tocată (amestec porc + vită)

1 ceapă mare tocată mărunt

100 g orez

2 linguri pastă de tomate

2 roșii (opțional, pentru capac)

1 ou

2 linguri ulei

1 legătură pătrunjel tocat

Sare și piper

Cimbru, foi de dafin

700 ml suc de roșii / bulion diluat

1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrare)

Mod de preparare:

Pregătirea ardeilor:

Spală ardeii și scoate-le cotoarele, având grijă să nu-i rupi. Curăță interiorul. Compune umplutura:

Călește ușor ceapa în puțin ulei, adaugă orezul și amestecă 1 minut.

Într-un bol, amestecă: carnea, ceapa cu orez, oul, pasta de tomate, pătrunjelul, sarea și piperul. Umple ardeii:

Umple ardeii pe trei sferturi – orezul se umflă. Pune deasupra câte o felie de roșie. Prepararea sosului:

Într-o oală mare, pune ardeii în picioare. Toarnă sucul de roșii, completează cu apă cât să-i acopere pe trei sferturi, adaugă sare, o linguriță de zahăr, foi de dafin și cimbru. Fierbere sau coacere: Fierbere: 1 oră – 1 oră și 15 minute, la foc mic.

Cuptor: 90 de minute la 180°C, acoperiți inițial.

Se servesc cu smântână, pătrunjel proaspăt și pâine caldă.

Rețeta de ardei umpluți de post (varianta simplă și delicioasă)

Ingrediente:

6–8 ardei grași

200 g orez

1 ceapă mare

1 morcov mare dat pe răzătoare

1 dovlecel mic (opțional, ras)

200 g ciuperci tocate (champignon)

150 ml ulei

2 linguri pastă de tomate

Mărar și pătrunjel

Sare, piper, cimbru

700 ml suc de roșii

Mod de preparare:

Călirea legumelor:

Călește ceapa, morcovul și ciupercile până scade apa. Adaugă orezul și pasta de tomate, amestecă. Aromare:

Adaugă sare, piper, cimbru, verdeață. Umplerea ardeilor:

Se umplu pe trei sferturi, la fel ca în varianta cu carne. Gătirea:

Pune ardeii în oală, acoperă cu suc de roșii și apă. Fierbe aproximativ o oră sau dă-i la cuptor.

Rezultatul este ușor, aromat, perfect pentru zilele de post sau pentru cei care preferă o variantă vegetariană.

Sfaturi pentru un gust desăvârșit