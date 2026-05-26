x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Chec pufos cu cireșe: Rețeta clasică de casă care nu dă greș niciodată

Chec pufos cu cireșe: Rețeta clasică de casă care nu dă greș niciodată

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   18:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Chec pufos cu cireșe: Rețeta clasică de casă care nu dă greș niciodată
Secretul unui chec reușit stă în tehnica de preparare și în câteva detalii esențiale, care fac diferența între un desert obișnuit și unul cu adevărat pufos.

Checul cu cireșe rămâne unul dintre deserturile clasice preparate acasă, apreciat pentru simplitatea ingredientelor și rezultatul final: un desert aerat, aromat și potrivit pentru orice moment al zilei.

Secretul unui chec reușit stă în tehnica de preparare și în câteva detalii esențiale, care fac diferența între un desert obișnuit și unul cu adevărat pufos.

Rețetă de chec cu cireșe

Ingrediente 

  • 8 ouă (separate gălbenușurile de albușuri)
  • 8 linguri făină albă
  • 8 linguri zahăr
  • 1 plic praf de copt
  • 4 linguri ulei de floarea-soarelui
  • 1 lingură cacao
  • 400 g cireșe fără sâmburi
  • un praf de sare

Mod de preparare

Prepararea începe prin separarea ouălor. Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare, până capătă consistența unei bezele, pas considerat esențial pentru textura aerată a checului.

Separat, gălbenușurile se amestecă cu zahărul până când compoziția devine cremoasă și își deschide culoarea. Ulterior se adaugă uleiul, încorporat treptat.

Făina amestecată cu praful de copt se adaugă progresiv, pentru a menține compoziția aerată.

Unul dintre pașii esențiali este încorporarea albușurilor, care trebuie amestecate ușor, cu mișcări de jos în sus, pentru a nu pierde aerul acumulat.

Compoziția obținută se împarte în două părți. În una dintre ele se adaugă cacao, pentru obținerea efectului marmorat caracteristic.

Aluatul se toarnă alternativ într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, pentru un aspect final uniform și atractiv.

Cireșele fără sâmburi sunt trecute ușor prin făină înainte de a fi adăugate în compoziție, un truc folosit pentru a împiedica scufundarea lor la baza checului.

Checul se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 35–45 de minute. Testul cu scobitoarea rămâne metoda clasică de verificare a coacerii, ptrivit spynews.ro.

După răcire, desertul poate fi feliat, rezultatul fiind un chec pufos, cu aromă intensă și bucăți suculente de cireșe în fiecare felie.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete desert chec cireşe
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri