Chec pufos cu cireșe: Rețeta clasică de casă care nu dă greș niciodată

Secretul unui chec reușit stă în tehnica de preparare și în câteva detalii esențiale, care fac diferența între un desert obișnuit și unul cu adevărat pufos.

Rețetă de chec cu cireșe

Ingrediente

8 ouă (separate gălbenușurile de albușuri)

8 linguri făină albă

8 linguri zahăr

1 plic praf de copt

4 linguri ulei de floarea-soarelui

1 lingură cacao

400 g cireșe fără sâmburi

un praf de sare

Mod de preparare

Prepararea începe prin separarea ouălor. Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare, până capătă consistența unei bezele, pas considerat esențial pentru textura aerată a checului.

Separat, gălbenușurile se amestecă cu zahărul până când compoziția devine cremoasă și își deschide culoarea. Ulterior se adaugă uleiul, încorporat treptat.

Făina amestecată cu praful de copt se adaugă progresiv, pentru a menține compoziția aerată.

Unul dintre pașii esențiali este încorporarea albușurilor, care trebuie amestecate ușor, cu mișcări de jos în sus, pentru a nu pierde aerul acumulat.

Compoziția obținută se împarte în două părți. În una dintre ele se adaugă cacao, pentru obținerea efectului marmorat caracteristic.

Aluatul se toarnă alternativ într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, pentru un aspect final uniform și atractiv.

Cireșele fără sâmburi sunt trecute ușor prin făină înainte de a fi adăugate în compoziție, un truc folosit pentru a împiedica scufundarea lor la baza checului.

Checul se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 35–45 de minute. Testul cu scobitoarea rămâne metoda clasică de verificare a coacerii, ptrivit spynews.ro.

După răcire, desertul poate fi feliat, rezultatul fiind un chec pufos, cu aromă intensă și bucăți suculente de cireșe în fiecare felie.