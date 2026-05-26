x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Restricții majore în București: Zona fântânilor de la Piața Unirii, blocată pentru șoferi

Restricții majore în București: Zona fântânilor de la Piața Unirii, blocată pentru șoferi

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   19:15
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Restricții majore în București: Zona fântânilor de la Piața Unirii, blocată pentru șoferi
Se închide circulația la fântânile din Piața Unirii: Ce rute ocolitoare ai la dispoziție

Circulația rutieră va fi închisă, de miercuri dimineață, în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„De mâine dimineață, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, urmând ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop”, a scris Daniel Băluță, într-o postare pe Facebook.

Băluță a precizat că măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București și că nu ar urma să afecteze semnificativ circulația.

„Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul PMB, nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului. Vă rog, așadar, să circulați cu atenție și să respectați noua semnalistică rutieră!”, a mai transmis primarul Sectorului 4.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie anul trecut și ar urma să fie finalizate în vara anului 2027.

Prima etapă de refacere din temelii a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, s-a încheiat recent. Autoritățile spun că noul planșeu este gata în proporție de peste 60% și că lucrările sunt înaintea graficului.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bucuresti piata unirii daniel baluta restricţii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri