13,36% este rata traseismului și a abandonului în Parlamentul României, de la ultimele alegeri legislative

Marile partide apelează, în momente de importanță politică deosebită, cum ar fi adoptarea unor proiecte de lege, formarea unor majorități parlamentare pentru învestirea unui guvern sau, dimpotrivă, pentru demiterea unui guvern prin moțiune de cenzură, la voturile unor parlamentari ai Opoziției, din grupuri neafiliate sau din alte partide. Așa se face că, de regulă, în astfel de momente, apare fenomenul traseismului, când parlamentari aleși pe listele unui anumit partid decid să se mute la partidul rival. În România, după 1 decembrie 2024, de la ultimele alegeri legislative, fenomenul a cunoscut chiar și forme mult mai exotice, când parlamentari aleși pe listele unui partid se mută la un alt partid, pentru ca, apoi, să migreze la al treilea partid. O altă formă a fenomenului constă în decizia unui ales de a-și părăsi partidul de bază, devenind parlamentar neafiliat, după care să revină, la momente de criză politică, în partidul din care a plecat. Parlamentul României, ales la data de 1 decembrie 2024, a cunoscut, până în mai 2026, din plin acest fenomen. Din cei 464 de senatori și deputați intrați cu mandate în această legislatură, 68 au demisionat fie din Parlament, fie din grupurile parlamentare, au migrat către alte forțe politice adversare, ba chiar și de câte două ori. „Jurnalul” i-a identificat pe fiecare dintre aceștia, constatând că ei reprezintă 13,26% din numărul total al parlamentarilor aleși.

Alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024 au fost unele dintre cele mai tensionate scrutinuri de acest fel, de după 1989, în primul rând pentru că au avut loc la doar o săptămână după primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, anulat de Curtea Constituțională. Atât PSD, cât și PNL au ratat, prin candidații lor, accederea în cel de-al doilea tur de scrutin, iar în spațiul politic apăruseră, ca de nicăieri, partide cum ar fi Partidul Oamenilor Tineri sau SOS România. Aceste partide au reușit să facă pragul electoral, ceea ce nu s-a putut spune, la acel moment, despre forțe politice cunoscute, cum ar fi Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară sau REPER, al lui Dacian Cioloș.

La un an și jumătate de la acel moment electoral, Parlamentul arată cu totul altfel, asta din pricina turismului partinic. 68 de parlamentari, care reprezintă un procent de 13,36% din numărul total al aleșilor, au luat decizii de a schimba partidul în care să activeze, puțini au demisionat din Parlament, pentru a ocupa alte funcții publice. A existat chiar și un deces, fapt ce a necesitat înlocuirea parlamentarului în cauză cu următorul de pe listă.

Grupul PSD, cel mai mare, dar și cel mai animat

La Camera Deputaților, Grupul parlamentar al PSD s-a confruntat, în data de 18 decembrie 2025, cu demisia din Parlament a fostului lider social-democrat Marcel Ciolacu. Acesta a participat la alegerile locale parțiale și a fost ales, la 7 decembrie 2025, în funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Însă Ciolacu nu este singurul deputat PSD care a demisionat din Legislativ. A mai făcut-o și Mircea Florin, în 7 noiembrie 2025, care a invocat motive de natură personală.

Însă grupul parlamentar social-democrat de la Camera Deputaților a devenit, pare-se, un culoar de trecere politică în această legislatură. Spre exemplu, Alexandrin Mosiseev, care a devenit deputat pe listele SOS România, se afiliase la 2 iunie 2025 grupului parlamentar PSD. Însă la data de 6 mai 2026, la o zi după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, acesta a demisionat din PSD și s-a înscris în PNL. Într-o situație similară se regăsește și Petre Emanoil Neagu, ales deputat PSD de Buzău, care s-a transferat la PNL în data de 29 aprilie 2026.

Au importat de la Șoșoacă

În grupul PSD de la Camera Deputaților îl regăsim pe Andrei Cosmin, ales deputat pe listele SOS România. În februarie 2025, el și-a dat demisia din SOS România și a activat ca deputat neafiliat până în iunie 2025, când s-a afiliat grupului PSD. De asemenea, Lucian Nicolae Andrușcă, ales deputat pe listele POT, și-a părăsit partidul în mai 2025. A activat ca deputat neafiliat până în iunie 2025, când a luat decizia să se mute la PSD.

Un alt exemplu este al lui Ștefan Alexandru Băișanu, care s-a ales deputat pe listele SOS România. În februarie 2025, a părăsit acest partid și a activat ca neafiliat până în iunie 2025, după care s-a afiliat grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, dar ca membru al PUSL.

Cristian Emanuel Cîmpan, ales deputat de Bihor pe listele POT, a demisionat din partidul Anamariei Gavrilă în aprilie 2026, după care a trecut la PSD. Lucru făcut și de Iosif Florin Jianu, ales deputat de Galați pe listele SOS România, partid din care a demisionat în mai 2025. El a activat ca neafiliat până în iunie 2025, când s-a mutat tot la PSD.

La data de 23 decembrie 2025, a fost validat mandatul de deputat al Panei Matache, care l-a înlocuit pe demisionarul Marcel Ciolacu. Asta, după ce, la 10 noiembrie 2025, Vasilică Priceputu a depus jurământul de deputat, înlocuindu-l pe demisionarul Florin Mircea. Grupul PSD s-a întărit cu aderarea Rodicăi Popleanu, aleasă pe listele SOS România și care a demisionat din partidul respectiv în iunie 2025. În 6 mai 2026, a doua zi după moțiunea de cenzură, s-a afiliat Partidului Social Democrat.

Un alt deputat ales pe listele POT, Dorin Popa, care a plecat din acel partid în mai 2025, s-a afiliat grupului PSD în iunie 2025. Același lucru fiind făcut și de Ecaterina Mariana Szoke, aleasă pe listele SOS România și care s-a afiliat grupului PSD în iulie 2025.

AUR a dat, PNL a luat

În ceea ce privește grupul parlamentar al AUR din Camera Deputaților, și acesta a suferit unele modificări față de momentul alegerilor și al validării mandatelor. Alecu Robert, ales deputat AUR, a demisionat din grup în aprilie 2025 și activează, în prezent, ca parlamentar neafiliat.

În 12 aprilie 2026, AUR a mai pierdut un deputat, însă, de această dată, prin deces. Este vorba despre Dan Cătălin Artimon. În locul său a fost validat ca deputat Ciprian Nicolae Vărșan. O pierdere importantă pentru AUR a avut loc la data de 14 martie 2025, când celebrul George Becali a demisionat din partidul condus de George Simion. Latifundiarul din Pipera activează ca deputat neafiliat.

Un transfer interesant a avut loc în iunie 2025, când deputata AUR Andreea Firuța Neacșu a demisionat din partid, după care, în septembrie 2025, s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Însă AUR a și recuperat. Spre exemplu, Claudia Constantinescu, aleasă pe listele SOS România, s-a afiliat tot în septembrie 2025 grupului AUR. În aceeași situație se află și Andrei Cosmin Gușă, ales, de asemenea, pe listele SOS România. El a demisionat din partid în septembrie 2025, mutându-se la AUR.

Și PNL a pierdut, la Camera Deputaților, un parlamentar, prin demisie din Legislativ. Este vorba despre Sorin Alexandru Afloarei, care a renunțat la mandat încă din 31 decembrie 2024. În locul său, a fost validat mandatul lui Sorin Năcușă. Liberalii au racolat, așa cum am arătat mai sus, doi deputați de la PSD - Alexandrin Moiseev și Petre Emanoil Neagu. De asemenea, au racolat și un parlamentar ales pe listele POT - Andrei Ionuț Teslariu, care s-a afiliat grupului PNL în luna mai a anului 2025.

Nici UDMR și nici Minoritățile nu au fost ferite de fenomen

Singurul grup parlamentar din Camera Deputaților care nu a suferit absolut nicio modificare de la alegeri este cel al USR. Nimeni nu a plecat, dar nici nu a venit în el în toată această perioadă.

În schimb, chiar și UDMR s-a confruntat cu o migrare. Deputatul Zakarias Zoltat, parlamentar de Harghita, a părăsit formațiunea condusă de Kelemen Hunor și, din 29 aprilie 2026, activează ca neafiliat.

De la Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților a plecat, în 27 ianuarie 2025, deputatul Ibram Iusein, membru al Uniunii Democrate Turcă din România. În prezent, deputatul activează, de asemena, ca neafiliat.

Un grup parlamentar întreg, desființat și redenumit. Neafliații, în număr semnificativ

Partidul Oamenilor Tineri a rămas fără grup parlamentar atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. La Cameră, foștii membri ai grupului au constituit un nou grup, denumit Uniunea pentru România, care numără 16 persoane.

De asemenea, de la partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, au demisionat, alegând să rămână neafiliați, deputații Dumitru Coarnă, Ciprian Ciubuc, Raisa Enachi și Mariana Vârgă.

Grupul parlamentar al deputaților neafiliați a fost cel mai animat din Parlament. Spre exemplu, Andrei Csillag, Cătălin Florin Groza și Gheorghe Petru Pîclișan, care au plecat din POT în mai 2025, s-au reîntors în POT în aprilie 2026, pentru a putea forma grupul parlamentar Uniți pentru România.

De asemenea, din grupul neafiliaților mai face parte, începând cu iunie 2025, Mădălin Laurențiu Făget, ales pe listele SOS România. De asemenea, tot ca neafiliată activează și deputata Ioana Grosaru membră a Alianței Italienilor din România, care s-a dezafiliat din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale chiar în ziua în care a fost validată ca parlamentar.

Tot ca neafiliați activează, din februarie 2025, deputații Monica și Radu Mihail Ionescu, respectiv Aurora Tăsica Simu, dați afară de Anamaria Gavrilă din POT.

24 de senatori, implicați în același proces de migrație

Dacă la Camera Deputaților vorbim de 38 de parlamentari care au generat aceste permutări, la Senat procentul este și mai izbitor. 24 de senatori și-au părăsit grupurile parlamentare ale partidelor pe listele cărora au fost aleși.

Astfel, grupul PSD din Senat s-a îngroșat cu un nou membru. Este vorba despre Ștefan Radu Oprea, ales senator PSD în 1 decembrie 2024, dar care a fost validat la 27 aprilie 2026, după ce a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului Ciolacu. De asemenea, la grupul PSD din Senat s-a afiliat, în 2 iunie 2025, Ionel Carp, ales senator pe listele SOS România. Un alt „transfug”, Gheorghe Daniel Paul Romeo, a activat în grupul PSD până în 22 octombrie 2025, după care s-a înscris în grupul PACE.

Doi senatori PSD au demisionat din Parlament. Este vorba despre Florin Nicolae Jianu, care a renunțat, în octombrie 2025, la funcția de senator, preferând conducerea IMM România, și despre Lucian Romașcanu, care a demisionat din Senat în 24 decembrie 2024, pentru a prelua, la acel moment, funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

O altă demisie din grupul PSD este cea a Victoriei Stoiciu, care a părăsit partidul în 4 mai 2026, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură. Stoiciu a devenit senator neafiliat.

Grupurile parlamentare ale AUR, UDMR și USR din Senat arată la fel ca la momentul validării actualului Parlament. Nu a aderat nimeni, nu s-a dezafiliat nimeni. În schimb, din grupul parlamentar al PNL din Senat a plecat fostul lider al partidului, Nicolae Ciucă, acesta demisionând din Parlament în data de 5 februarie 2025.

La Senat, s-a constituit, mult după alegeri, grupul PACE. Din acest grup fac parte Grigore Adrian Peiu, ales pe listele SOS România și dat afară din partid, Nadina Cerva, aleasă pe listele SOS România și dată afară din partid, Ioan Cristian Rusiu, ales pe listele SOS România, Clement Sava, ales pe listele SOS România și dat afară din partid, Rodica Cușnir, aleasă pe listele SOS România și dată afară din partid, Cristian Bem, ales pe listele SOS România, Ninel Peia, ales pe listele SOS România și dat afară din partid, Dorin Silviu Petrea, ales pe listele SOS România și dat afară din partid, Ștefan Borțun, ales pe listele SOS România și Olga Onea, născută în Federația Rusă, aleasă pe listele POT.

Nu în ultimul rând, la Senat, pe lângă Victoria Stoiciu, plecată din PSD, mai există șapte parlamentari neafiliați. Este vorba despre Valentina Mariana Aldea, Liviu Iulian Fodoca, Robert Daniel Ghiță, Paul Ciprian Pintea, Liviu Sorin Robe și Gheorghe Vela, toți deveniți senatori pe listele POT, la care se adaugă Dumitru Manea, ales pe listele SOS România.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹