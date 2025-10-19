Creveți Saganaki – povestea unei rețete grecești cu personalitate

Timp de preparare: 25 minute

Tip preparat: Aperitiv / Fel principal

Bucătărie: Grecească – Mediteraneană

Ce este, de fapt, „saganaki”?

Termenul saganaki nu se referă la un ingredient, ci la modul de gătire.

Cuvântul provine din grecescul sagani (σαγάνι), care desemnează o tigăiță mică cu două toarte, din metal sau ceramică, folosită pentru preparate servite direct din vasul fierbinte.

Prin urmare, „saganaki” înseamnă pur și simplu „gătit în sagani” – un fel de mini-gratinare sau sotare la foc viu, care păstrează aromele intense și textura naturală a ingredientelor.

Cele mai cunoscute rețete saganaki sunt:

feta saganaki – brânză feta pane prăjită până devine aurie,

midi saganaki – midii în sos de roșii cu brânză,

și, desigur, garides saganaki – creveții saganaki, vedeta mediteraneană.

Originea rețetei de creveți saganaki

Această rețetă s-a născut în porturile Greciei, în special în regiunea Pelion și insulele din Marea Egee, acolo unde fructele de mare sunt parte din viața de zi cu zi.

Pescarii preparau creveții proaspeți direct în tigăi de metal, cu roșii, ulei de măsline, usturoi, vin alb și, mai târziu, brânză feta – ingredientul care avea să transforme rețeta într-un simbol al gastronomiei grecești moderne.

De-a lungul anilor, garides saganaki a devenit o rețetă de taverna: simplă, rapidă, gătită mereu la comandă, servită fierbinte alături de o felie de pâine crocantă sau un pahar de ouzo rece.

Rețetă autentică de Creveți Saganaki

Ingrediente (pentru 2–3 porții)

400 g creveți decorticați (cu coadă, pentru aspect)

3 linguri ulei de măsline extravirgin

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 ceapă mică, tocată fin

150 ml vin alb sec

250 g roșii tocate sau passata

1 linguriță pastă de roșii (pentru intensitate)

1 linguriță oregano uscat

½ linguriță fulgi de chili (opțional)

100 g brânză feta sfărâmată

sare și piper proaspăt măcinat

pătrunjel proaspăt pentru decor

felii de lămâie pentru servire

Mod de preparare

1. Călește aromele

Într-o tigaie largă (ideală ar fi o saganaki sau o tigaie din fontă), încălzește uleiul de măsline.

Adaugă ceapa și usturoiul, călește-le 1–2 minute până devin translucide și parfumate.

2. Adaugă vinul alb și roșiile

Toarnă vinul și lasă-l să fiarbă 2–3 minute, până se evaporă alcoolul.

Adaugă roșiile tocate, pasta de roșii, oregano, chili, sare și piper. Fierbe sosul la foc mediu 10–12 minute, până se leagă și capătă o culoare intensă.

3. Gătește creveții

Adaugă creveții direct în sos. Gătește-i 2–3 minute pe fiecare parte, până devin roz și fragezi (atenție să nu-i gătești prea mult).

4. Finalizează cu feta

Presară brânza feta peste creveți și pune tigaia 5 minute la cuptor (200°C) sau acoperă cu un capac până se topește ușor.

Decorază cu pătrunjel și servește imediat, cu pâine proaspătă sau lipie caldă.

Sfaturi de servire

În Grecia, creveții saganaki se servesc adesea cu ouzo sau vin alb rece , ca meze (aperitiv cald).

Poți adăuga măsline kalamata sau ardei copți pentru o notă mai complexă.

Dacă vrei o variantă ușor mai cremoasă, adaugă o lingură de smântână de gătit sau iaurt grecesc în sosul de roșii, la final.

De ce iubim saganaki

Creveții saganaki întruchipează filosofia bucătăriei mediteraneene: puține ingrediente, gătite corect, într-un echilibru perfect între aromă și prospețime.

E genul de preparat care nu are nevoie de decorații sofisticate – doar de o tigaie încinsă și o companie bună.

Curiozitate gastronomică

Există o versiune celebră a feta saganaki flambată în SUA, popularizată în restaurantele grecești din Chicago. Aceasta se servește cu strigătul „Opa!”, în flăcări, ca simbol al bucuriei și ospitalității grecești – un gest care a făcut din saganaki o experiență teatrală.

Beneficii nutriționale

Creveții sunt o sursă excelentă de proteine slabe, vitamina B12, fosfor și selen, în timp ce sosul de roșii și uleiul de măsline aduc antioxidanți și grăsimi mononesaturate benefice inimii.

O porție de creveți saganaki oferă energie, fără a fi grea sau calorică – perfectă pentru o cină ușoară, dar sofisticată.

Creveții saganaki sunt dovada vie că gastronomia grecească știe să transforme simplitatea în artă.

Arome de mare, feta sărată, roșii dulci și ulei de măsline – o combinație care te duce direct pe o terasă din Santorini, cu briza mării și un pahar de vin rece în mână.