Cum să eviți aruncarea condimentelor: Învață să le depozitezi corect

Anumite condimente, precum cuișoarele, turmericul, rozmarinul sau scorțișoara, au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, dar aroma lor sse diminuează odată cu trecerea timpului.

Singura excepție rămâne sarea, care poate fi păstrată pe termen nelimitat fără a-și pierde calitățile.

Pentru a verifica dacă un condiment mai poate fi folosit, specialiștii recomandă să zdrobești o cantitate mică și să-i evaluezi mirosul și gustul. Dacă acestea sunt slabe e momentul să le arunci și să le înlocuiești deoarece nu mai vor oferi aromă preparatelor culinare.

Păstrarea corectă a condimentelor este esențială pentru a le prelungi durata de viață. Este indicat să le depozitezi în locuri răcoroase, uscate și ferite de lumină, precum cămara sau un dulap, departe de sursele de căldură. Recipientele etanșe, preferabil din sticlă sau ceramică, ajută la protejarea aromelor, spre deosebire de cele din materiale plastice care pot absorbi mirosuri și culori, potrivit catine.ro.

Astfel, un dulap bine organizat cu condimente păstrate corespunzător nu doar că menține armoa ierburilor dar ajută și la evitarea risipei și economisirea banilor. Acordând atenție verificării aromelor și depozitării corecte, condimentele pot rămâne proaspete și eficiente mult timp în bucătăria ta.