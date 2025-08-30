Cum să prepari băutura tradițională din Ardeal. Beneficii pentru sănătate

Preparată din gălbenuș de ou bătut cu zahăr sau miere, peste care se toarnă lapte fierbinte, această băutură cremoasă oferă nu doar gust, ci și confort și vitalitate.

Varianta clasică a șodoului include adaosuri precum coniac, rom sau vin fiert, potrivite pentru sezonul rece. De-a lungul timpului, rețeta a evoluat: unii folosesc apă în loc de lapte, mierea poate substitui zahărul, iar aromele de vanilie, scorțișoară sau nucșoară adaugă o notă modernă și rafinată. Totodată, au apărut și adaptările vegane, înlocuind oul cu lapte vegetal îngroșat.

Beneficii pentru sănătate

Bogat în proteine și calciu, acesta contribuie la întărirea imunității și sănătatea oaselor, în timp ce îndulcitorii naturali oferă energie rapidă.

De asemenea, este recunoscut ca un remediu natural pentru gâtul iritat și tuse persistentă datorită temperaturii ridicate și texturii fine, care calmează și decongestionează căile respiratorii.

Rețeta clasică de șodou

Șodoul se servește fierbinte, imediat după preparare deoarece păstrarea îndelungată poate compromite textura și gustul. Pentru cea mai bună consistență, laptele se toarnă treptat peste gălbenuș, iar amestecarea continuă și încălzirea la foc mic sunt esențiale.

1 gălbenuș de ou proaspăt

1 lingură de miere sau zahăr

1 vârf de cuțit de scorțișoară sau vanilie (opțional)

20 ml coniac, rom sau vin fiert (opțional)

Mod de preparare:

Laptele se încălzește la foc mic, fără a fierbe. Gălbenușul se bate cu zahărul sau mierea până capătă o textură spumoasă și deschisă la culoare. Laptele cald se toarnă încet peste gălbenuș, amestecând continuu pentru a preveni coagularea. Compoziția se încălzește din nou la foc mic până devine cremoasă, fără să clocotească, apoi se adaugă aromele sau alcoolul dorit. Se servește imediat, fierbinte.

Această băutură tradițională rămâne un leac și o plăcere pentru zilele reci, fiind o alegere perfectă pentru momentele când se caută căldură și energie, potrivit a1.ro.