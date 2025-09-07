Cum prepari dulceață de guturi delicioasă și aromată. Trucuri pentru un desert savuros

Dulceața de gutui se fierbe între 45 și 60 de minute, în funcție de cantitatea de fructe și de consistența dorită a siropului. Fructele trebuie să capete o nuanță roșiatică, iar siropul să devină vâscos, semn că dulceața este gata.

Un truc simplu pentru a verifica dacă dulceața s-a legat bine este să picuri puțin sirop pe o farfurioară rece. Dacă picătura se coagulează iar siropul nu curge, dulceața este perfectă.

Rețetă tradițională de dulceață de gutui

Rețeta tradițională presupune un raport de 1:1 între zahăr și gutui, respectiv un kilogram de zahăr pentru un kilogram de gutui. Pentru cei care preferă o dulceață mai puțin dulce, cantitatea de zahăr poate fi redusă la 700-800 de grame, însă trebuie aenție deoarece zahărul nu doar dă gustul dulce, ci acționează și ca un conservant natural. O dulceață cu prea puțin zahăr riscă să fermenteze în borcane.

Gutuile se curăță de coajă și semințe, apoi se taie cubulețe sau se dau pe răzătoare. Apa și zahărul se fierb până se obține un sirop limpede, în care se adaugă fructele. După 40-45 de minute de fierbere se adaugă zeama de lămâie, care intensifică aroma și previne zaharisirea dulceții. Procesul continuă până când dulceața capătă culoarea și consistența dorite, porivit hellotaste.ro.