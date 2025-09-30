Cum recunoști nucile râncezite? 5 teste simple pe care le poți face acasă

Dacă sunt păstrate necorespunzător sau prea mult timp, ele pot râncezi, devenind nesănătoase și neplăcute la gust. Iată cum să îți dai seama dacă nucile mai sunt bune de consum:

1. Verifică aspectul vizual

Culoare: Nucile proaspete au o culoare uniformă, deschisă. Dacă observi pete închise, puncte negre sau urme de mucegai, nu le mai consuma.

Textura: Miezul ar trebui să fie ferm. Dacă pare uscat, zbârcit sau sfărâmicios, e posibil să fie vechi.

2. Simte mirosul

Mirosul este cel mai bun indicator al prospețimii.

Miros plăcut: Nucile proaspete au un parfum delicat, ușor dulceag.

Miros neplăcut: Dacă au un miros acrișor, de vopsea, de ulei ars sau de carton vechi, înseamnă că au râncezit. Acest miros apare din cauza oxidării grăsimilor.

3. Gustă o bucățică

Dacă trec testul vizual și olfactiv, poți gusta o nucă:

Gust dulceag și plăcut: indică prospețime.

Gust amar, înțepător, metalic sau de săpun: sunt semne clare că nucile au oxidat și trebuie aruncate.

4. Atenție la depozitare

Pentru a preveni râncezirea, păstrează nucile corect:

La loc răcoros și uscat: Ideal în recipiente închise ermetic, ferite de lumină.

La frigider sau congelator: Dacă le păstrezi mai mult de câteva săptămâni, temperatura scăzută le menține prospețimea mai mult timp.

5. Data de expirare

Dacă nucile sunt ambalate, verifică termenul de valabilitate. Chiar și în ambalaj, ele pot râncezi înainte de termen dacă au fost expuse la căldură sau umiditate.

Mirosul și gustul sunt cele mai sigure indicii pentru a depista nucile râncezite. Dacă ai dubii, mai bine renunță să le consumi — grăsimile oxidate nu doar că alterează gustul, dar pot fi și dăunătoare pentru sănătate.