Cum se face ciorba de cocoș acrișoară, cu borș: Rețetă tradițională românească

Această rețetă tradițională se transmite din generație în generație și este apreciată pentru gustul bogat, dar și pentru faptul că aduce la masă aroma autentică a satului românesc.
Ingrediente necesare pentru ciorba de cocoș (6-8 porții)
-
1 cocoș de țară (sau jumătate, în funcție de mărime, aprox. 1,5 – 2 kg)
-
2 morcovi mari
-
1 păstârnac
-
1 rădăcină de pătrunjel
-
1 bucată mică de țelină rădăcină
-
-
1 ardei gras (roșu sau galben)
-
2 roșii sau 200 g roșii în bulion
-
200 ml borș (sau după gust)
-
sare și piper după preferință
-
2-3 linguri ulei
-
1 legătură de pătrunjel verde
-
opțional: leuștean, tarhon sau frunze de țelină pentru aromă
Mod de preparare – pas cu pas
1. Fierberea cărnii
-
Cocoșul se tranșează în bucăți potrivite.
-
Se spală bine și se pune la fiert în aproximativ 4 litri de apă rece cu puțină sare.
-
Se spumează des, pentru ca zeama să rămână limpede.
2. Pregătirea legumelor
-
Morcovii, păstârnacul, pătrunjelul și țelina se taie cubulețe sau rondele.
-
Ceapa se toacă mărunt, iar ardeiul gras în fâșii.
-
Roșiile se curăță de coajă și se taie cubulețe (sau se folosește bulion).
3. Gătirea ciorbei
-
După ce carnea a fiert pe jumătate (aprox. 45-60 min, în funcție de vârsta cocoșului), se adaugă legumele.
-
Se lasă la fiert la foc mic, până când carnea devine fragedă și legumele sunt moi.
-
Se adaugă roșiile sau bulionul și se mai fierbe încă 10 minute.
4. Acritul ciorbei
-
Se adaugă borșul fiert separat (sau zeama de lămâie/oțet, după gust).
-
Se mai lasă la foc mic încă 5-10 minute.
5. Finalizarea și servirea
-
Se presară pătrunjel verde tocat și, opțional, frunze de leuștean sau tarhon.
-
Se servește fierbinte, cu ardei iute sau smântână alături, după preferință.
Sfaturi utile pentru o ciorbă de cocoș reușită
-
Alege un cocoș de țară, deoarece carnea lui este mai gustoasă și dă un bulion bogat.
-
Dacă pasărea este mai bătrână și carnea mai tare, se poate folosi o oală sub presiune pentru fierbere.
-
Pentru un plus de aromă, adaugă la final câteva picături de ulei de floarea soarelui presat la rece.
-
Poți adapta gustul adăugând tăiței de casă sau găluște de griș.
Ciorba de cocoș tradițională este un preparat hrănitor, cu gust autentic, ideal pentru mesele în familie. Carnea fragedă, legumele dulci și aroma borșului creează o combinație perfectă, ce aduce aminte de bucătăria bunicilor.