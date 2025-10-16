De la Beirut la București: 5 Rețete de hummus, simbolul gustului sănătos și sofisticat

Numele provine din arabă, unde ḥummuṣ bi ṭaḥīna înseamnă literalmente „năut cu pastă de susan”.

Este preparat dintr-un amestec simplu de năut fiert, pastă de tahini (semințe de susan), usturoi, ulei de măsline, zeamă de lămâie și condimente.

Deși pare banal, echilibrul dintre aceste ingrediente creează o textură fină și o aromă bogată, plină de note ușor de nucă și citrice.

Beneficiile hummus-ului pentru sănătate

Hummusul nu este doar gustos, ci și un super-aliment complet, bogat în proteine vegetale, fibre și grăsimi sănătoase.

Iată de ce nutriționiștii îl recomandă ca parte a unei diete echilibrate:

1. Sursă excelentă de proteine vegetale

Năutul oferă proteine de înaltă calitate, fiind o alternativă excelentă la carne pentru vegetarieni și vegani.

2. Bogat în fibre

Contribuie la sănătatea digestivă, stabilizează nivelul glicemiei și oferă o senzație de sațietate de lungă durată.

3. Uleiul de măsline – grăsimi bune pentru inimă

Conține acizi grași mononesaturați, care reduc inflamațiile și protejează sistemul cardiovascular.

4. Tahini – sursă de calciu, fier și magneziu

Pasta de susan este plină de minerale esențiale și antioxidanți care susțin sănătatea oaselor și a pielii.

5. Fără gluten, natural și versatil

Ideal pentru orice dietă – fie că ești vegan, vegetarian sau pur și simplu cauți gustări sănătoase.

Cum se prepară hummusul clasic

Ingrediente:

400 g năut fiert (din conservă sau fiert acasă)

2 linguri pastă de tahini

2–3 linguri ulei de măsline extravirgin

sucul de la 1 lămâie

1 cățel de usturoi

sare după gust

2–3 linguri apă rece (pentru textură cremoasă)

boia dulce și semințe de susan pentru decor

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele într-un blender sau robot de bucătărie și mixează până obții o cremă fină.

Reglează consistența cu apă rece, apoi gustă și ajustează aciditatea și sarea.

Servește-l cu lipie caldă, legume crude sau ca sos pentru salate și carne la grătar.

5 rețete delicioase de hummus reinterpretat

1. Hummus cu sfeclă roșie – culoare vibrantă, gust dulceag

Adaugă 1 sfeclă roșie coaptă și ½ linguriță chimen măcinat în rețeta clasică.

Rezultatul: o cremă roz intens, cu un gust pământiu și dulce, perfectă pentru brunch.

Beneficiu: bogat în antioxidanți și fier.

2. Hummus cu avocado – combinația perfectă dintre Orient și Mexic

Adaugă 1 avocado copt, ½ lime și un vârf de chili.

Este o variantă cremoasă, ușor acrișoară, care aduce un plus de grăsimi bune.

Beneficiu: sursă excelentă de acizi grași Omega-3.

3. Hummus picant cu ardei copt și boia afumată

Adaugă 1 ardei roșu copt, curățat de coajă, și ½ linguriță boia afumată.

Este intens, cu o notă de fum specifică bucătăriei orientale.

Beneficiu: stimulează metabolismul și dă energie.

4. Hummus cu ierburi verzi și lămâie confiată

Adaugă o mână de pătrunjel, coriandru și câteva bucățele de lămâie murată fin tocată.

Obții un hummus răcoritor, perfect pentru sezonul cald.

Beneficiu: efect detoxifiant și revigorant.

5. Hummus dulce cu dovleac copt și scorțișoară

Ideal pentru toamnă! Înlocuiește jumătate din năut cu dovleac copt și adaugă un praf de scorțișoară și sirop de arțar.

Se servește ca aperitiv sau desert exotic.

Beneficiu: bogat în beta-caroten și antioxidanți naturali.

Cu ce se servește hummusul

Cu lipie caldă , crackers de semințe , bastoane de morcov sau țelină ;

Ca sos pentru falafel, legume la grătar sau carne de pui ;

Pe toast cu avocado , în wrap-uri vegane sau alături de tabbouleh ;

Într-o bowl mediteraneană cu quinoa, măsline, feta și legume proaspete.

Hummusul este mai mult decât o gustare — este un aliment cu tradiție, echilibru și sănătate.

Simplu de făcut, extrem de versatil și bogat în nutrienți, merită un loc permanent în frigiderul tău.

Fie că îl savurezi clasic sau reinterpretat cu legume, ierburi sau condimente, hummusul este dovada că mâncarea sănătoasă poate fi și delicioasă.