De la dulceață rubinie la friptură elegantă: cum să gătești gutuile

1. Dulceață de gutui rubinie

Ingrediente:

2 kg gutui

1,5 kg zahăr

1 l apă

zeama de la 1 lămâie

Mod de preparare:

Citește pe Antena3.ro Până când mai putem călători cu buletinul clasic în Uniunea Europeană

Spală gutuile, curăță-le de puf și taie-le cubulețe (cu tot cu coajă, dar fără sâmburi). Fierbe apa cu zahărul până se formează un sirop ușor legat. Adaugă gutuile și zeama de lămâie. Lasă la foc mic până când fructele devin translucide și siropul capătă o culoare rubinie. Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, sigilează și lasă-le la dunst.

Dulceața de gutui este regina cămării – merge minunat pe pâine cu unt sau alături de clătite.

2. Prăjitură pufoasă cu gutui caramelizate

Ingrediente:

3 gutui mari

150 g zahăr brun

100 g unt

4 ouă

200 g zahăr alb

200 g făină

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare:

Curăță gutuile și taie-le felii subțiri. Pune-le la caramelizat într-o tigaie cu unt și zahăr brun. Separat, bate ouăle cu zahărul alb până devin spumoase. Adaugă făina cernută, praful de copt și scorțișoara. Într-o tavă tapetată, așază gutuile caramelizate, apoi toarnă compoziția de prăjitură peste ele. Coace 40 de minute la 180°C, răstoarnă prăjitura pe un platou și lasă gutuile rumene să strălucească deasupra.

Este un desert parfumat, care umple casa de aromă și aduce instant zâmbetul pe buze.

3. Friptură de rață cu gutui

Ingrediente:

2 pulpe de rață

2 gutui

2 linguri miere

100 ml vin alb

2 linguri ulei de măsline

sare, piper, cimbru după gust

Mod de preparare:

Condimentează pulpele de rață cu sare, piper și cimbru. Pune-le într-o tavă unsă cu ulei și bagă-le la cuptor 30 de minute la 180°C. Taie gutuile felii groase și adaugă-le în tavă. Toarnă vinul alb și mierea peste carne. Mai lasă la cuptor încă 30-40 de minute, stropind din când în când cu sosul format. Servește friptura rumenă cu gutui caramelizate alături.

Un preparat sofisticat, perfect pentru o cină de toamnă, cu gust echilibrat între dulce și sărat.

Concluzie:

Dulceața aduce tradiția, prăjitura parfumul copilăriei, iar friptura eleganța unei mese speciale. Gutuile sunt, așadar, un ingredient cam subestimat, dar extrem de versatil.