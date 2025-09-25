Delicii de toamnă: Rețetă simplă de Pumpkin Spice Latte și biscuiți cu scorțișoară

Inspirată din cafenelele americane, această băutură cremoasă cu dovleac și condimente – scorțișoară, nucșoară, ghimbir și cuișoare – a devenit un simbol al sezonului, iar alături de biscuiții crocanți cu scorțișoară creează un moment de răsfăț pentru orice după-amiază.

Această combinație delicioasă poate fi preparată ușor acasă, cu ingrediente simple și accesibile.

Cum prepari Pumpkin Spice Latte

Se încălzește laptele cu piure de dovleac, zahăr brun, condimente și extract de vanilie, peste care se adaugă espresso sau cafea tare. Pentru un plus de savoare se poate decora cu frișcă și un praf de scorțișoară.

Rețetă de biscuiți cu scorțișoară

Biscuiții cu scorțișoară au o textură crocantă și aromă intensă. Aceștia se pregătesc dintr-un aluat simplu, care combină făina, untul, zahărul pudră, oul, scorțișoara și praful de copt.

După o coacere timp de 12-15 minute, acești biscuiți aurii sunt gata să completeze perfect băutura.

Combinația poate fi adaptată cu lapte vegetal pentru vegani sau îndulcită cu siropuri, precum arțar sau caramel, pentru o experiență personalizată, potrivit dcnews.ro.

Pumpkin Spice Latte și biscuiții cu scorțișoară reprezintă mai mult decât un gust – sunt o invitație la relaxare și confort într-un decor specific toamnei.