Desertul de post pe care îl făceau bunicile: orez dulce cu stafide

de Andreea Tiron    |    31 Mar 2026   •   09:15
Sursa foto: Ce desert de post faci când nu mai ai idei.

Dacă vrei un desert dulce de post, simplu și ieftin, orezul cu lapte de cocos este una dintre cele mai bune variante.

Este cremos, aromat și se face foarte ușor.

Ingrediente

  • 200 g orez
  • 500 ml lapte de cocos (sau lapte de migdale)
  • 300 ml apă
  • 3 linguri zahăr (sau după gust)
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 2 linguri stafide
  • coajă rasă de lămâie
  • 1 praf de sare
  • scorțișoară (opțional)
  • 1 linguriță ulei de cocos (opțional)

Mod de preparare

Spală orezul în 2–3 ape.

Pune orezul la fiert cu apa și un praf de sare.

Când apa scade aproape de tot, adaugă laptele de cocos.

Pune zahărul, zahărul vanilat, stafidele și coaja de lămâie.

Fierbe la foc mic 5–10 minute, amestecând des, până devine cremos.

La final, adaugă scorțișoară și puțin ulei de cocos pentru extra aromă.

Se poate mânca atât cald, cât și rece.

Variante

Poți adăuga:

  1. mere călite
  2. dulceață
  3. prune uscate
  4. caise uscate
  5. nucă
  6. banane
  7. sirop de arțar

Sfat

Dacă vrei orezul foarte cremos, adaugă mai mult lapte vegetal și lasă-l să fiarbă la foc foarte mic, amestecând des.

Este un desert de post ieftin, bun și sățios, perfect pentru micul dejun sau desert.

