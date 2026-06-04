Desert de vară: Rețetă de prăjitură cu rubarbă și glazură de soc

Textura aerată a blatului și aroma florală subtilă o transformă într-un preparat potrivit atât pentru ocazii speciale, cât și pentru desertul de zi cu zi.

Rubarba are un rol esențial în această rețetă, schimbând profilul prăjiturii printr-o notă acrișoară care se îmblânzește în timpul coacerii. În combinație cu glazura de vanilie și sirop de soc, rezultatul este un desert echilibrat, cu arome proaspete și ușor florale.

Rețetă de prăjitură cu rubarbă și soc

Ingrediente

Pentru blat sunt necesare făină, ouă, unt, zahăr, lapte, praf de copt, vanilie și rubarbă tăiată cuburi. Glazura se prepară din zahăr pudră, unt topit, smântână sau lapte și sirop de soc. Pentru decor se pot folosi flori de soc și bucățele de rubarbă.

Mod de preparare

Prepararea începe cu preîncălzirea cuptorului la 175°C și pregătirea unei tăvi rotunde tapetate cu hârtie de copt.

Rubarba se taie cubulețe și, dacă este foarte acră, poate fi presărată cu puțin zahăr și lăsată la scurs pentru câteva minute.

Separat, untul moale se mixează cu zahărul până devine o compoziție cremoasă. Se adaugă ouăle pe rând, apoi extractul de vanilie. Ingredientele uscate se amestecă separat și se încorporează treptat în compoziție, alternând cu laptele, până la obținerea unui aluat omogen.

La final, se adaugă rubarba și florile de soc, amestecând ușor pentru a păstra textura aerată. Compoziția se toarnă în tavă și se coace timp de 40–50 de minute, până când prăjitura capătă o culoare aurie și trece testul scobitorii.

Glazura se prepară din zahăr pudră, unt topit, sirop de soc și smântână sau lapte, până se obține o consistență densă și lucioasă. Aceasta se toarnă peste prăjitura răcită, lăsând-o să curgă natural pe margini.

Decorul final este completat cu flori de soc și bucățele de rubarbă, pentru un aspect rustic și elegant.

Cum se consumă

Prăjitura se servește ușor rece, alături de cafea, ceai sau limonadă de soc. Se păstrează la frigider timp de 2–3 zile, timp în care aromele devin și mai bine conturate, potrivit hellotaste.ro.