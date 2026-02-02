x close
Desertul preferat al internauților: Simplu, ieftin și delicios

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026
Desertul preferat al internauților: Simplu, ieftin și delicios
Sursa foto: Hepta/O rețetă cu iaurt și biscuiți a cucerit internetul.

Un desert simplu a cucerit internetul și a devenit primul trend culinar al anului 2026.

Este un cheesecake japonez fără coacere, realizat din iaurt grecesc și biscuiți, ușor de pregătit și accesibil ca preț.

Rețeta de cheesecake japonez

Ingrediente 

Desertul poate fi realizat cu orice tip de biscuiți – cu unt, digestivi sau simpli – și poate fi îmbogățit cu miere, fructe ori ciocolată.

Mod de preparare

Prepararea este rapidă și simplă, fără coacere.

Pentru a obține consistența ideală de prăjitură, desertul trebuie păstrat în frigider cel puțin o oră. Rezultatul final seamănă cu un cheesecake clasic.

Beneficii pentru siluetă

Acest desert are mai puține calorii decât o prăjitură obișnuită deoarece nu conține prea multă grăsime și nici zahăr adăugat. 

De exemplu, patru biscuiți și 150 de grame de iaurt însumează aproximativ 200 kcal.

 

