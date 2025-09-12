Deserturi de toamnă. Rețetă simplă de prăjitură cu prune și scorțișoară

Combinația dintre aluatul fraged, untos, și prunele suculente, îmbogățită de aroma intensă a scorțișoarei, creează un gust echilibrat și reconfortant.

Rețetă de prune cu scorțișoară

Ingrediente

250 g făină

120 g unt

100 g zahăr pudră

1 ou

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

500 g prune

3–4 linguri zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

opțional: 1 lingură pesmet fin sau griș

Mod de preparare

Aluatul se obține rapid prin amestecarea făinii cu untul rece, oul și zahărul pudră, iar după relaxare la rece - timp de 30 de minute - se întinde în tavă, tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu unt.

Presară un strat fin de pesmet sau griș peste aluat, apoi așază prunele cu partea tăiată în sus. Toarnă sucul lăsat de prune peste ele.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, timp de 35–40 de minute, până când aluatul devine auriu și prunele sunt moi și caramelizate.

După coacere, lasă prăjitura să se răcească în tavă. Apoi presară deasupra zahăr pudră sau servește-o simplă. Poți să adaugi înghețată, potrivit hellotaste.ro.