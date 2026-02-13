Gustul iubirii: Rețetă de brioșe roșii pentru Ziua Îndrăgostiților

Le poți prepara rapid, mai ales dacă optezi pentru variante simple, dar aspectuoase.

Rețetă de brioșe roșii

Ingrediente pentru aluat

4 ouă

200 g zahăr

250 g iaurt

125 g unt

125 ml ulei

400 g făină

10 g pudră de cacao

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță praf de copt

1 lingură suc de lămâie

1 praf de sare

2-3 picături gel roșu sau colorant alimentar

Ingrediente pentru cremă

250 g mascarpone

100 ml frișcă lichidă

200 g ciocolată albă

1 linguriță esență de vanilie

1 praf de sare

Mod de preparare

Pregătirea aluatului: Pornește cuptorul la 180°C și topește untul în uleiul încălzit. Separă albușurile de gălbenușuri și bate albușurile spumă cu un praf de sare, adăugând treptat zahărul până obții o bezea fermă. Omogenizează gălbenușurile cu grăsimile temperate, apoi adaugă iaurtul și bicarbonatul stins în sucul de lămâie. Încorporează făina cu pudra de cacao și praful de copt, apoi picăturile de colorant.

Coacerea brioșelor: Așază hârtiuțe în formele de copt, unge-le cu puțin ulei și umple-le trei sferturi cu aluat. Coace timp de 30-35 de minute. Lasă brioșele să se răcească înainte de a trece la crema.

Prepararea cremei: Încălzește frișca lichidă la foc mic, apoi adaugă ciocolata albă ruptă în bucăți și amestecă până se topește complet. După răcire, mixează crema și încorporează mascarponele cu un praf de sare. Dă crema la frigider 30-40 de minute pentru a se întări ușor.

Decorarea brioșelor: Folosește un dispozitiv special pentru prăjituri pentru a modela crema deasupra fiecărei brioșe. Presară firimituri obținute dintr-o brioșă pentru un plus de culoare și textură, potrivit hellotaste.ro.

