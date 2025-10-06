Gusturi de poveste: cele mai populare rețete de zacuscă

Este sezonul în care gospodinele se pregătesc să umple cămara cu bunătăți, iar zacusca este una dintre cele mai iubite conserve tradiționale. Cu vinete, ardei, ciuperci sau fasole, există nenumărate variante pe care le poți încerca.
Îți propun mai jos câteva rețete clasice și reinterpretate, ca să ai o colecție întreagă de gusturi pentru iarnă.
1. Zacuscă clasică de vinete
Ingrediente:
-
5 kg vinete coapte
-
3 kg ardei capia copți
-
2 kg ceapă
-
1 l suc de roșii
-
300 ml uleiCitește pe Antena3.roTrei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
-
sare, piper, foi de dafin
Preparare:
-
Coace vinetele și ardeii, curăță-i de coajă și toacă-i.
-
Călește ceapa tocată mărunt în ulei până devine aurie.
-
Adaugă vinetele, ardeii și sucul de roșii.
-
Fierbe totul la foc mic 1-2 ore, amestecând constant, până când zacusca se leagă.
-
Condimentează cu sare, piper și foi de dafin.
-
Pune fierbinte în borcane sterilizate și închide ermetic.
2. Zacuscă de ardei (fără vinete)
Perfectă pentru cei care preferă un gust mai dulceag.
Ingrediente:
-
5 kg ardei kapia copți
-
2 kg ceapă
-
500 ml suc de roșii
-
250 ml ulei
-
sare, piper
Preparare:
-
Procedura este similară: călești ceapa, adaugi ardeii tocați și sucul de roșii.
-
Fierbi până scade și se îngroașă.
3. Zacuscă de ciuperci
O variantă mai sățioasă, ideală pentru iubitorii de gust umami.
Ingrediente:
-
3 kg ciuperci champignon
-
2 kg ardei copți
-
1 kg ceapă
-
500 ml suc de roșii
-
250 ml ulei
-
sare, piper
Preparare:
-
Toacă ceapa și călește-o.
-
Adaugă ciupercile tocate și lasă-le să scadă zeama.
-
Adaugă ardeii și sucul de roșii.
-
Fierbe până se leagă.
4. Zacuscă de fasole
Delicioasă și foarte hrănitoare.
Ingrediente:
-
1 kg fasole albă fiartă
-
2 kg ardei copți
-
1 kg vinete coapte
-
1 kg ceapă
-
500 ml suc de roșii
-
300 ml ulei
Preparare:
-
Călește ceapa, adaugă fasolea fiartă, vinetele, ardeii și sucul de roșii.
-
Pasează ușor cu blenderul pentru o textură cremoasă, apoi fierbe încă 30 de minute.
5. Zacuscă picantă
Pentru cei care iubesc gusturile mai îndrăznețe.
Ingrediente:
-
rețeta de bază de zacuscă de vinete
-
2-3 ardei iuți (sau fulgi de chili)
Adaugă ardeii iuți tocați în timpul fierberii și obții o zacuscă cu personalitate!
Sfaturi pentru o zacuscă reușită
-
Alege legume coapte pe flacără pentru gustul autentic de fum.
-
Amestecă des ca să nu se prindă de fundul cratiței.
-
Sterilizează borcanele înainte de umplere pentru a evita fermentarea.
-
Acoperă cu pături după ce le închizi, ca să se răcească lent și să se sigileze perfect.