Culinar Gusturi de poveste: cele mai populare rețete de zacuscă

de Andreea Tiron    |    06 Oct 2025   •   23:30
Gusturi de poveste: cele mai populare rețete de zacuscă
Sursa foto: Jurnalul/Zacusca

Toamna este anotimpul care miroase a legume coapte pe plită și a borcane aburinde ce așteaptă să fie așezate pe rafturile cămării.

Este sezonul în care gospodinele se pregătesc să umple cămara cu bunătăți, iar zacusca este una dintre cele mai iubite conserve tradiționale. Cu vinete, ardei, ciuperci sau fasole, există nenumărate variante pe care le poți încerca.

Îți propun mai jos câteva rețete clasice și reinterpretate, ca să ai o colecție întreagă de gusturi pentru iarnă.

1. Zacuscă clasică de vinete

Ingrediente:

Preparare:

  1. Coace vinetele și ardeii, curăță-i de coajă și toacă-i.

  2. Călește ceapa tocată mărunt în ulei până devine aurie.

  3. Adaugă vinetele, ardeii și sucul de roșii.

  4. Fierbe totul la foc mic 1-2 ore, amestecând constant, până când zacusca se leagă.

  5. Condimentează cu sare, piper și foi de dafin.

  6. Pune fierbinte în borcane sterilizate și închide ermetic.

2. Zacuscă de ardei (fără vinete)

Perfectă pentru cei care preferă un gust mai dulceag.

Ingrediente:

  • 5 kg ardei kapia copți

  • 2 kg ceapă

  • 500 ml suc de roșii

  • 250 ml ulei

  • sare, piper

Preparare:

  • Procedura este similară: călești ceapa, adaugi ardeii tocați și sucul de roșii.

  • Fierbi până scade și se îngroașă.

3. Zacuscă de ciuperci

O variantă mai sățioasă, ideală pentru iubitorii de gust umami.

Ingrediente:

  • 3 kg ciuperci champignon

  • 2 kg ardei copți

  • 1 kg ceapă

  • 500 ml suc de roșii

  • 250 ml ulei

  • sare, piper

Preparare:

  1. Toacă ceapa și călește-o.

  2. Adaugă ciupercile tocate și lasă-le să scadă zeama.

  3. Adaugă ardeii și sucul de roșii.

  4. Fierbe până se leagă.

4. Zacuscă de fasole

Delicioasă și foarte hrănitoare.

Ingrediente:

  • 1 kg fasole albă fiartă

  • 2 kg ardei copți

  • 1 kg vinete coapte

  • 1 kg ceapă

  • 500 ml suc de roșii

  • 300 ml ulei

Preparare:

  • Călește ceapa, adaugă fasolea fiartă, vinetele, ardeii și sucul de roșii.

  • Pasează ușor cu blenderul pentru o textură cremoasă, apoi fierbe încă 30 de minute.

5. Zacuscă picantă

Pentru cei care iubesc gusturile mai îndrăznețe.

Ingrediente:

  • rețeta de bază de zacuscă de vinete

  • 2-3 ardei iuți (sau fulgi de chili)

Adaugă ardeii iuți tocați în timpul fierberii și obții o zacuscă cu personalitate!

Sfaturi pentru o zacuscă reușită

  • Alege legume coapte pe flacără pentru gustul autentic de fum.

  • Amestecă des ca să nu se prindă de fundul cratiței.

  • Sterilizează borcanele înainte de umplere pentru a evita fermentarea.

  • Acoperă cu pături după ce le închizi, ca să se răcească lent și să se sigileze perfect.

