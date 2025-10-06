Gusturi de poveste: cele mai populare rețete de zacuscă

Este sezonul în care gospodinele se pregătesc să umple cămara cu bunătăți, iar zacusca este una dintre cele mai iubite conserve tradiționale. Cu vinete, ardei, ciuperci sau fasole, există nenumărate variante pe care le poți încerca.

Îți propun mai jos câteva rețete clasice și reinterpretate, ca să ai o colecție întreagă de gusturi pentru iarnă.

1. Zacuscă clasică de vinete

Ingrediente:

5 kg vinete coapte

3 kg ardei capia copți

2 kg ceapă

1 l suc de roșii

sare, piper, foi de dafin

Preparare:

Coace vinetele și ardeii, curăță-i de coajă și toacă-i. Călește ceapa tocată mărunt în ulei până devine aurie. Adaugă vinetele, ardeii și sucul de roșii. Fierbe totul la foc mic 1-2 ore, amestecând constant, până când zacusca se leagă. Condimentează cu sare, piper și foi de dafin. Pune fierbinte în borcane sterilizate și închide ermetic.

2. Zacuscă de ardei (fără vinete)

Perfectă pentru cei care preferă un gust mai dulceag.

Ingrediente:

5 kg ardei kapia copți

2 kg ceapă

500 ml suc de roșii

250 ml ulei

sare, piper

Preparare:

Procedura este similară: călești ceapa, adaugi ardeii tocați și sucul de roșii.

Fierbi până scade și se îngroașă.

3. Zacuscă de ciuperci

O variantă mai sățioasă, ideală pentru iubitorii de gust umami.

Ingrediente:

3 kg ciuperci champignon

2 kg ardei copți

1 kg ceapă

500 ml suc de roșii

250 ml ulei

sare, piper

Preparare:

Toacă ceapa și călește-o. Adaugă ciupercile tocate și lasă-le să scadă zeama. Adaugă ardeii și sucul de roșii. Fierbe până se leagă.

4. Zacuscă de fasole

Delicioasă și foarte hrănitoare.

Ingrediente:

1 kg fasole albă fiartă

2 kg ardei copți

1 kg vinete coapte

1 kg ceapă

500 ml suc de roșii

300 ml ulei

Preparare:

Călește ceapa, adaugă fasolea fiartă, vinetele, ardeii și sucul de roșii.

Pasează ușor cu blenderul pentru o textură cremoasă, apoi fierbe încă 30 de minute.

5. Zacuscă picantă

Pentru cei care iubesc gusturile mai îndrăznețe.

Ingrediente:

rețeta de bază de zacuscă de vinete

2-3 ardei iuți (sau fulgi de chili)

Adaugă ardeii iuți tocați în timpul fierberii și obții o zacuscă cu personalitate!

Sfaturi pentru o zacuscă reușită