Köfte turcești: Rețeta tradițională a chiftele orientale, suculente și aromate

Köfte sunt unul dintre cele mai populare preparate din bucătăria turcească și au o istorie care merge înapoi până la Imperiul Otoman.

În Turcia, există peste 200 de variante de köfte, de la cele prăjite în tigaie, până la cele la grătar sau chiar înăbușite în sos de roșii. Rețeta de mai jos este o versiune clasică și simplă, ideală pentru a o încerca acasă.

Ingrediente pentru 4-6 porții

500 g carne tocată de vită sau amestec vită + miel (pentru gustul cel mai autentic)

1 ceapă medie , dată pe răzătoare fină

2-3 căței de usturoi , zdrobiți

2 felii de pâine sau pesmet (înmuiați în apă sau lapte și stoarse bine)

1 ou (opțional, pentru legare)

2 linguri pătrunjel proaspăt , tocat fin

1 linguriță chimion măcinat

1 linguriță boia dulce

½ linguriță fulgi de ardei iute (opțional, pentru un plus de picant)

½ linguriță piper negru

1 linguriță sare (sau după gust)

2 linguri ulei de măsline (pentru frăgezime)

Mod de preparare

Prepară amestecul de carne Într-un bol încăpător, amestecă carnea cu ceapa, usturoiul, pâinea stoarsă și condimentele.

Frământă bine cu mâna timp de 5-7 minute până când compoziția devine lipicioasă și omogenă. Acesta este secretul pentru ca köfte să fie suculente și să nu se destrame. Lasă compoziția la frigider Acoperă bolul cu folie alimentară și lasă-l la frigider cel puțin 30 de minute. Aromele se vor combina și carnea se va întări, făcându-le mai ușor de modelat. Modelează chiftelele Formează rulouri mici, ovale sau rotunde, de aproximativ 5-6 cm lungime. Le poți face mai subțiri dacă vrei să le gătești la grătar. Gătește köfte La tigaie: încălzește o tigaie antiaderentă cu puțin ulei și prăjește-le pe fiecare parte câte 3-4 minute, până devin rumene.

La grătar: unge grătarul cu puțin ulei și coace köfte pe jar sau grătar electric, întorcându-le la jumătatea timpului.

Cum le servești

Köfte merg perfect cu:

Lipie caldă sau pâine turcească

Salată de roșii și ceapă roșie cu sumac

Iaurt sau sos tzatziki pentru prospețime

Garnituri simple: orez, bulgur sau cartofi copți

Sfaturi pentru Köfte reușite

Frământă bine compoziția – este cheia texturii perfecte.

Lasă-le la frigider – măcar 30 min, ideal o oră.

Nu le găti prea mult – altfel devin uscate; păstrează suculența.

Pentru un gust autentic, adaugă și mentă uscată sau puțin coriandru măcinat.

Köfte sunt un preparat simplu, dar spectaculos prin aroma de condimente și textura suculentă. Pot fi servite ca fel principal la o cină în familie, la un grătar de weekend sau chiar ca snack într-un sandwich cu lipie.